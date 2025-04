Cuffie Bluetooth Anker Soundcore Liberty 4 NC: Cancellazione Attiva del Rumore, Audio Hi-Res e 50 Ore di Autonomia

89,99€ - 79,99€

(as of Apr 01, 2025 10:20:29 UTC – Details )

Prezzo:





RIDUZIONE DEL RUMORE FINO AL 98,5%: gli cuffie bluetooth soundcore Liberty 4 NC con cancellazione del rumore sono dotati di sensore audio ad alta sensibilità nell’orecchio, driver sovradimensionato e un’innovativa camera di isolamento che cancella fino al 98,5% del rumore per un ascolto in tutta tranquillità.

LA CANCELLAZIONE DEL RUMORE SI ADATTA ALLE ORECCHIE E AGLI AMBIENTI: Adaptive ANC 2.0 (cancellazione adattiva del rumore 2.0) esegue calcoli e regolazioni in tempo reale in base ai canali uditivi e all’ambiente esterno, per la massima tranquillità anche in ambienti rumorosi.

SUONO NITIDO CON UN LIVELLO DI DETTAGLIO 3 VOLTE MAGGIORE: i driver personalizzati da 11 mm offrono un suono sempre nitido e dettagliato. l’audio wireless ad alta risoluzione (Wireless Hi-Res Audio) e la tecnologia LDAC trasferiscono il triplo dei dati rispetto al normale Bluetooth per rendere viva la musica in modalità wireless.

DEFINISCI IL TUO PROFILO AUDIO: l’udito non è uguale per tutti, ma l’uso di HearID 2.0 consente di trovare il profilo audio perfetto per te. Se vuoi modificare le impostazioni, puoi utilizzare l’equalizzatore completamente regolabile oppure scegliere tra 22 impostazioni predefinite quella più adatta al tuo audio.

BATTERIA DA 10/50 ORE SENZA PREOCCUPAZIONI: con una sola carica è possibile usufruire di intrattenimento ininterrotto per la durata di un viaggio attraverso gli Stati Uniti. Porta con te gli auricolari bluetooth Liberty 4 NC nella tua prossima avventura e ascolta 1.000 brani o guarda 30 film uno dopo l’altro senza preoccuparti della batteria.