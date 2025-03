Cuffie Bluetooth 5.4 Wireless con Cancelling Rumore e 40 Ore di Riproduzione – Impermeabili e HiFi Stereo per iOS e Android

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Progettazione ergonomica, ogni auricolare pesa solo 3g, la progettazione ergonomica punta ad adattarsi perfettamente alle orecchie e le orecchie non si sentiranno a disagio dopo aver indossato per molto tempo. Perfetto per il vostro ufficio, il tempo libero e il viaggio.

Supporta dispositivi Bluetooth 4.0 e superiori, tra cui telefoni/laptop/tablet/desktop.

Cuffie senza fili Jxrev J53 Cancellazione del rumore ENC

Cuffie wireless con microfono integrato di qualità e tecnologia di cancellazione del rumore ENC che separa efficacemente la voce dal suono ambientale, rendendo la comunicazione chiara, perfetta per le videochiamate o le riunioni di lavoro online.

Stereo HiFi e Riduzione del Rumore ENC: Gli cuffie wireless sono dotati di un chip di alta qualità con codec audio e driver dinamici premium da 13 mm, che catturano i dettagli del suono, rendendolo più vicino alla registrazione originale. Inoltre, le auricolari bluetooth con riduzione del rumore ENC sono dotate di 4 microfoni ad alta definizione, che bloccano efficacemente l’80% dei rumori di fondo.

Tecnologia Bluetooth 5.4: cuffie Bluetooth sono dotati della tecnologia avanzata Bluetooth 5.4. Rispetto al Bluetooth 5.3, il Bluetooth 5.4 presenta una classificazione dei canali migliorata, ottimizzando ulteriormente le prestazioni della tecnologia Adaptive Frequency Hopping (AFH) per una gestione migliore delle interferenze. Inoltre, il Bluetooth 5.4 aggiorna la crittografia dei dati in broadcast, offrendo una protezione più forte contro manomissioni e garantendo la privacy dei dati.

40 Ore di Riproduzione: Le cuffie wireless bluetooth supportano la ricarica veloce USB-C e richiedono solo 1,5 ore per una ricarica completa. La scatola di ricarica è dotata di un display digitale intelligente a doppio LED integrato, che visualizzerà lo stato di carica di ciascun auricolari e della custodia di ricarica.Possono durare fino a 8 ore con una singola carica, e la custodia di ricarica inclusa offre altre 4 ricariche, per una riproduzione totale di 40 ore.

Ampia Compatibilità e Accoppiamento in un solo passaggio : il J53 è compatibile con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, inclusi iOS 16 e Android 13 o versioni successive. Inoltre, Dopo la prima connessione, basta aprire lo scomparto di ricarica ed estrarre gli auricolare bluetooth, che si accoppieranno automaticamente. Quando la custodia di ricarica rileva la presenza degli cuffiette bluetooth al suo interno, questi si disconnettono automaticamente.

Impermeabili IP7 e leggeri : Le cuffia bluetooth sport sono nano-rivestite e certificate secondo lo standard IP7, impermeabili e antisudore, per resistere a gocce di pioggia e sudore. Inoltre, ogni cuffie bluetooth sport pesa solo 3 g, meno di un foglio di carta in formato A4. la custodia di ricarica è piccola e può essere facilmente riposta in tasca.