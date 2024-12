Cuffie Bluetooth 5.4 Stereo HiFi con 4 Microfoni HD, Auricolari Wireless 45 Ore con Display LED e Cancellazione del Rumore, Impermeabili IP7

Price: 23,98€

Bluetooth 5.4 e Accoppiamento Automatico: Gli cuffie wireless bluetooth adottano un chipset professionale e sono dotati dell Bluetooth 5.4, il raggio di trasmissione del Bluetooth può raggiungere i 15 metri di distanza, supportano vari protocolli Bluetooth come HFP, HSP, A2DP e AVRCP. Dopo la prima connessione, questi auricolari bluetooth si collegano automaticamente al dispositivo non appena si apre la custodia di ricarica.

HiFi Stereo Sound Quality e ENC Chiari Chiamate: Gli cuffie wireless utilizzano altoparlanti professionali da 13 mm, aggiungono un design a diaframma composito, per evitare distorsioni del suono, può ottenere il autentico esperienza d’ascolto. L’auricolari senza fili ha la funzione di riduzione del rumore ENC integrata, 4 microfoni, può effettivamente sopprimere il 90% del rumore di fondo, fornendo una chiara esperienza di chiamata.

45 Ore di Riproduzione e Display LED: Auricolari wireless solo 1 ore per caricare completamente la custodia di ricarica. con una singola carica possono durare fino a 6-8 ore di riproduzione continua e la custodia di ricarica fornisce un totale di 40+ ore aggiuntive. Cuffie utilizzano l’esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza residua negli cuffiette sinistra e destra e nella custodia di ricarica.

Design Ergonomico e IP7 Impermeabile: Progettate ergonomicamente, gli auricolari senza fili. Ognuno pesa solo 3 grammi e non si sente a disagio o doloroso da indossare per lunghi periodi di tempo.Gli auricolare bluetooth sono dotati di una tecnologia di rivestimento nano di livello IPX7, che sigilla efficacemente la superficie di entrambi gli auricolari, rendendoli resistenti agli schizzi, al sudore e all’acqua piovana quotidiana.

Controllo touch intelligente e ampia compatibilità: Le cuffie in ear hanno un sensore touch altamente sensibile che consente di eseguire facilmente varie operazioni, come effettuare chiamate, regolare il volume, cambiare brani e attivare. Gli auricolari senza fili sono compatibili con quasi tutti i dispositivi Bluetooth come iOS 9.0, Android 10.0 e superiori, Bluetooth 5.4 e inferiori, smartphone e computer portatili.