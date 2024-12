Cuffie Bluetooth 5.4 Stereo HiFi: Cancellazione Rumore, 38 Ore di Riproduzione, LED Display e Impermeabilità IPX7

Price: 23,98€

Descrizione prodotto

Design Ergonomico

Design curvo e morbido, leggeri e comodi, i tappi per le orecchie possono essere sostituiti liberamente nelle taglie S/M/L.

Associazione Automatica

Dopo la prima connessione normale, è possibile aprire il vano degli auricolari per effettuare la connessione automatica in un secondo momento.

Ampiamente Compatibile

Adatto per smartphone, tablet, laptop e computer. Compatibile con iOS/Android/Windows/PC.

IPX7 Impermeabile

Non dovrai più preoccuparti di sudare durante l’attività fisica o di gocce d’acqua che potrebbero entrare in contatto con la pioggia leggera.

2024 Ultimo Bluetooth 5.4, Associazione Rapida: l’auricolari bluetooth W70 Pro è dotato dell’ultimo chip Bluetooth 5.4. Bluetooth 5.4 introduce un nuovo meccanismo di trasmissione sincrona di trasmissione e una tecnologia di elaborazione del segnale più avanzata, che riduce efficacemente l’interferenza e l’attenuazione del segnale. La connessione è veloce e stabile in ambienti complessi, con bassa latenza e ininterrotta. Dopo la prima connessione, apri la custodia di ricarica e l’cuffie wireless si collegherà automaticamente all’ultimo dispositivo associato.

Stereo HiFi, Cancellazione del Rumore ENC: l’cuffie bluetooth è dotato di un diaframma composito in fibra di bio-carbonio e di un altoparlante ad alta efficienza da 13,4 mm con un’ampia gamma sonora, offrendo una sensazione immersiva come se fossi su una scena musicale dal vivo. La tecnologia di cancellazione del rumore ambientale ENC sopprime efficacemente il 90% del rumore di fondo tramite un algoritmo di elaborazione audio integrato, migliora la chiarezza e la riconoscibilità della voce e ti offre una qualità delle chiamate più chiara.

38 Ore di Riproduzione, Display LED: gli cuffie wireless bluetooth impiegano solo 1,5 ore per caricarsi completamente e possono riprodurre fino a 6-8 ore. La custodia di ricarica può anche fornire ulteriori 30 ore di durata della batteria. Il display LED può visualizzare in modo intuitivo la carica residua della custodia di ricarica e degli auricolare bluetooth, consentendo di comprendere meglio lo stato di alimentazione del dispositivo ed evitare di influenzare l’esperienza di utilizzo a causa della bassa potenza.

IPX7 Waterproof, Smart Touch: le cuffiette bluetooth sono progettate con un grado di impermeabilità IPX7 e nano-materiali ultraleggeri che le proteggono da sudore e pioggia, rendendole perfette per la corsa, il ciclismo e il fitness. Inoltre, il modello W70 Pro è dotato di un sensore Smart Touch altamente sensibile che consente di accendere e spegnere le cuffie, controllare il lettore audio, regolare il volume, rispondere e riagganciare le chiamate semplicemente toccando le cuffie.

Ampia Compatibilità e Comfort di Utilizzo: l’auricolari wireless con chip Bluetooth 5.4 integrato rende l’cuffie più compatibile e adatto per telefoni IOS e Android, tablet, ecc., offrendoti più scelta e praticità. L’cuffie senza filo adotta un design ergonomico e ultraleggero per adattarsi più comodamente alle tue orecchie e forniamo anche 3 taglie di tappi per le orecchie (S/M/L) per soddisfare le tue esigenze di utilizzo.