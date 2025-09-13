Cuffie Bluetooth 5.4 Sport – 50 Ore, Cancellazione Rumore IP7

🔥 Offerta Amazon
Cuffie Bluetooth 5.4 Sport, Auricolari Bluetooth con 3D Bass Stereo, 50 Ore Cuffie Wireless In Ear Cancellazione Rumore ENC e 4 HD Mics, IP7 Impermeabile Cuffie Senza Fili, Cuffiette HiFi LED Display
Cuffie Bluetooth 5.4 Sport
Scopri il mondo della musica e delle chiamate senza compromessi con le cuffie Bluetooth 5.4 Sport. Questo dispositivo ti offre un’esperienza audio coinvolgente e un comfort straordinario, rendendole perfette per ogni tua attività, che sia sportiva o quotidiana.
Tecnologia Avanzata e Connessione Veloce
Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, le cuffie garantiscono una trasmissione dati rapida e senza latenza, con una portata fino a 15 metri. Dimentica la fatica del collegamento: dopo la prima connessione, gli auricolari si associano automaticamente al tuo dispositivo non appena escono dalla custodia.
Qualità Audio Superiore
Sperimenta un suono HiFi con bassi potenziati del 45%. Utilizzando driver in titanio da 14 mm e tecnologia di riduzione del rumore ENC, queste cuffie cancellano fino all’80% del rumore ambientale, assicurandoti chiamate cristalline e un’ottima esperienza musicale.
Batteria Duratura e Display Intelligente
Con oltre 50 ore di riproduzione totale e una ricarica rapida tramite USB-C, non dovrai più preoccuparti di rimanere senza musica. La custodia è dotata di un display LED che ti informa sulla batteria residua in tempo reale, così sarai sempre pronto per l’uso.
Comfort e Resistenza
Progettate ergonomicamente e disponibili con diverse misure di gommini, queste cuffie si adattano perfettamente all’orecchio. Il nano rivestimento IP7 le rende resistenti all’acqua e al sudore, ideali anche per gli allenamenti più intensi.
Vantaggi Pratici
- Controllo touch intuitivo per gestire chiamate e musica facilmente.
- Compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, inclusi iOS e Android.
Non lasciarti sfuggire l’opportunità di migliorare la tua esperienza musicale. Affrettati, rendi il tuo mondo più sonoro con le cuffie Bluetooth 5.4 Sport!
