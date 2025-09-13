Cuffie Bluetooth 5.4 Impermeabili 56 Ore, 3D Stereo, ENC Mic

22.5 C
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 129,99€ – 23,99€

⭐ Valutazione: 5 / 5

Cuffie Bluetooth 5.4, 2025 Auricolari Bluetooth 56Ore 3D Stereo Cuffie Wireless In Ear con 4 ENC Mic, Cuffie Senza Fili Cancellazione Rumore Cuffiette Sport IP7 Impermeabili Headphones per iOS/Android

Cuffie Bluetooth 5.4: L’Eccellenza nel Tuo Orecchio

Scopri le nuove Cuffie Bluetooth 5.4: auricolari wireless che uniscono tecnologia avanzata e comfort senza pari. Grazie a una connessione Bluetooth 5.4, queste cuffie garantiscono una stabilità impeccabile con un raggio di trasmissione fino a 15 metri. Dimentica le interruzioni e goditi chiamate chiare grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore ENC, che elimina i rumori di fondo anche negli ambienti più caotici.

Qualità Audio Eccezionale

Le Cuffie Bluetooth sono equipaggiate con driver da 13 mm in titanio e una struttura acustica innovativa. Questo si traduce in un suono HiFi che offre dettagli cristallini e bassi profondi, perfetti per ogni genere musicale. Accendi gli auricolari semplicemente estraendoli dalla custodia di ricarica, con un accoppiamento automatico in soli 2 secondi.

Durata della Batteria Senza Eguali

Grazie alla tecnologia LED, puoi monitorare facilmente la batteria residua delle cuffie e della custodia di ricarica. Con una durata totale di 56 ore, potrai ascoltare fino a 8 ore di musica con una sola ricarica. Perfette per una giornata intera di divertimento!

Comfort e Resistenza

Progettate per l’uso sportivo, le cuffie sono leggere (solo 3 grammi) e ergonomiche, garantendo una vestibilità sicura. Inoltre, con una classificazione di impermeabilità IP7, resistono a sudore e pioggia, rendendole ideali per ogni avventura.

Controllo Touch Intelligente

L’interfaccia touch ti permette di controllare la musica e le chiamate senza dover estrarre il telefono. Modifica il volume, salta le tracce o attiva l’assistente vocale con un semplice tocco.

Vantaggi Pratici

  • Connessione stabile e a lungo raggio per massima libertà di movimento.
  • Controllo touch che semplifica l’interazione con la musica e le chiamate.

Scegli le Cuffie Bluetooth 5.4 per un’esperienza audio senza compromessi. Non aspettare: portale con te ovunque e trasforma ogni momento in musica!

