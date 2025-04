Cuffie Bluetooth 5.4 HiFi Stereo 2025: Auricolari In Ear Wireless con 40 Ore di Autonomia, Cancellazione Rumore e Impermeabilità IP7, Oro Rosa

129,99€ - 23,99€

(as of Apr 19, 2025 07:20:40 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Xinwld Cuffie Bluetooth

Creato Appositamente per La Bella Musica

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato. hero-video Video del venditore

Chip Bluetooth 5.4

L’A97 Pro è dotato di un chip Bluetooth 5.4 avanzato. Dopo una speciale messa a punto, il segnale degli auricolari è più stabile, meno ritardato e la connessione è più veloce.

Suono Super Hi-Fi

Dopo la messa a punto professionale, gli auricolari non solo conservano un maggior numero di dettagli sonori, ma presentano anche bassi potenti, medi morbidi, alti chiari e una qualità sonora equilibrata.



1 13mm Driver

2 Vestibilità Comoda

3 Impermeabile IPX7

4 40 ore di Utilizzo

Nuova Tecnologia Bluetooth 5.4: Le cuffie Bluetooth A97 sono dotate di un avanzato chip Bluetooth 5.4 e di un design ad alta sensibilità dell’antenna. Rispetto al Bluetooth 5.3, il consumo energetico è ridotto del 30%, la stabilità del segnale migliorata del 35% e la resistenza alle interferenze aumentata del 45%, garantendo bassa latenza e suono stabile. Grazie al sensore Hall integrato, le auricolari Bluetooth si accoppiano automaticamente quando si apre la custodia di ricarica (15 m)

Suono Immersivo e ENC Chiari Chiamate: Le cuffie wireless Bluetooth Xinwld sono dotate di driver da 14,2 mm, che, insieme alla codifica audio AAC/SBC e a un design stereo unico, offrono un’esperienza sonora immersiva. I bassi sono più potenti, i medi sono più pieni e ricchi di texture. Queste auricolare Bluetooth con tecnologia ENC filtrano l’85% del rumore di fondo, garantendo chiamate di alta qualità anche in ambienti rumorosi come metropolitana, uffici o durante attività intense

40 Ore di Riproduzione e Doppio Display a LED: Queste cuffiette Bluetooth offrono fino a 8 ore di riproduzione con una singola carica. Con la custodia di ricarica, è possibile ottenere fino a 32 ore di autonomia extra. Il design indipendente del display LED mostra in tempo reale la percentuale della batteria. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida Type-C, la custodia si ricarica completamente in sole 1,5 ore (nota: carica completamente le auricolari wireless prima del primo utilizzo)

Design Leggero Ergonomico e IP7 Impermeabile: Queste cuffie Bluetooth sport hanno un design ergonomico per garantire una vestibilità sicura e confortevole. La tecnologia avanzata di flusso d’aria riduce la pressione nel canale uditivo. Ogni cuffia pesa 3,5 g e la custodia 32 g, rendendole leggere e portatili. La custodia di ricarica ha una chiusura magnetica di alta qualità, che previene la caduta delle cuffia in ear durante la corsa. La tecnologia nano IP7 protegge da acqua, sudore e pioggia

Controllo Touch e Ampia Compatibilità: Queste auricolari bluetooth sport sono dotate di sensori touch ad alta precisione, che supportano il controllo su entrambe le orecchie per gestire facilmente riproduzione, volume, brani, chiamate e assistente vocale. Sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, tra cui smartphone, tablet e laptop. Inoltre, queste cuffie usb-c sono compatibili con Android 4.4, iOS 8.0 e versioni successive, e Bluetooth 4.0 e versioni superiori