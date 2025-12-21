11.2 C
Cuffie Bluetooth 5.4, HiFi, 50h, Cancel. Rumore, IP7

Cuffie Bluetooth 5.4, HiFi, 50h, Cancel. Rumore, IP7

Bluetooth Headphones, Bluetooth 5.4 Stereo HiFi Earphones with 4 Enc Mics, Wireless Headphones with LED Display 50 Hours, Noise Cancellation Bluetooth Headphones, Touch Control, IP7 Waterproof

Scopri le cuffie Bluetooth di TIMU, il marchio leader nella tecnologia audio wireless
TIMU è un marchio specializzato in cuffie Bluetooth wireless, costituito da un gruppo di esperti designer industriali, ingegneri acustici e amanti della musica. Il nostro obiettivo è di soddisfare le tue esigenze in varie occasioni con cuffie eleganti, di alta qualità, leggere e confortevoli, e di creare una vita confortevole per te.

Caratteristiche tecniche avanzate
Le nostre cuffie Bluetooth adottano il chipset Bluetooth 5.4, che garantisce una trasmissione del segnale più veloce e stabile, con una portata di 15m. Inoltre, grazie alla tecnologia di riduzione del rumore ENC, possiamo offrire una qualità di conversazione più chiara, con una riduzione del rumore esterno del 45dB.

Vantaggi pratici
Le nostre cuffie offrono numerosi vantaggi pratici, tra cui:

    • Una autonomia di 50 ore di riproduzione musicale continua
    • Un design ergonomico che si adatta alla forma dell’orecchio umano, garantendo un comfort di indossamento superiore
    • Una protezione IP7 waterproof che protegge le cuffie dal sudore e dalla pioggia
    • Una facile compatibilità con diversi dispositivi Bluetooth, tra cui smartphone, TV, computer e laptop

Controlli intelligenti e display LED
Le nostre cuffie sono dotate di controlli intelligenti touch e di un display LED che mostra lo stato di carica delle cuffie e della custodia di ricarica. Inoltre, la custodia di ricarica è dotata di un’interfaccia di ricarica rapida Type-C, che garantisce una ricarica più stabile e sicura.

Acquista ora e scopri una nuova dimensione di ascolto
Non aspettare oltre, acquista le nostre cuffie Bluetooth e scopri una nuova dimensione di ascolto. Con la loro tecnologia avanzata, il design ergonomico e la facile compatibilità, le nostre cuffie sono il perfetto compagno per la tua musica e le tue chiamate. Acquista ora e goditi una esperienza di ascolto senza pari!

