Cuffie Bluetooth 5.4 con Microfoni ENC HD: Auricolari Wireless Impermeabili con Cancellazione Attiva del Rumore e Controllo Touch, 40 Ore di Autonomia, USB-C, IP7 – Nero

2025 Nuovo Bluetooth 5.4 Tecnologia e Ampia Compatibilità: Cuffie Bluetooth dottano un chipset professionale e sono dotati dell’ultimo Bluetooth 5.4 per garantire una connessione stabile e una trasmissione audio efficiente, La distanza di trasmissione è maggiore. Con un solo tocco, è possibile realizzare un accoppiamento rapido, eliminando completamente i problemi di interruzione del segnale, una bassa latenza di 100 ms ed è facilmente compatibile con i sistemi iOS/Android/Windows.

Audio Immersivo Hi-Fi e Riduzione del Rumore ENC: Auricolari Bluetooth antirumore sono dotati di unità driver in grafene da 13mm, combinata con decoder ad alta risoluzione e tecnologia di codifica audio AAC/SBC, offrendo bassi profondi e potenti e medi ricchi e dettagliati, per un’esperienza musicale Hi-Fi di alta qualità.4 microfoni integrati nelle cuffie wireless utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale per rilevare ed eliminare automaticamente il 90% del rumore ambientale.

Display LED Della Datteria e 40 Ore dl Riproduzione: Le Cuffiette Bluetooth durano fino a 8-10 ore con una singola carica e fino a 40 ore di uso continuo, incluso il caso di ricarica, auricolare Bluetooth supportano la ricarica veloce USB-C, per un divertimento musicale che dura tutto il giorno e tutta la notte. sono dotati di un display digitale a LED intelligente, che consente di monitorare in tempo reale la carica residua e di dire addio all’ansia da batteria.

Mini Ultra Leggero e Sicurezza Fit: Cuffie wireless Bluetooth con un peso di soli 3.5 g, sono progettate con una struttura curva perfetta per il condotto uditivo, progettate ergonomicamente, garantiscono un comfort duraturo senza dolore né affaticamento. In modo da poter ascoltare la musica comodamente per molto tempo. la custodia di ricarica è piccola e può essere facilmente riposta in tasca.

Controllo Touch e Impermeabile IP7: Le auricolari wireless sono dotate di chip touch integrati ad alta precisione per il controllo touch, sensibile e facile da usare, consentendo un facile accesso per rispondere alle chiamate, regolare il volume, cambiare brano e attivare gli assistenti vocali. Gli earbuds Bluetooth utilizzano la tecnologia del rivestimento nano IP7, resistendo all’acqua e al sudore quotidiani, permettendovi di godere liberamente della vostra musica.