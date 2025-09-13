Cuffie Bluetooth 5.4, 40 Ore, Canc. Rumore, Touch Control, Nero

🔥 Offerta Amazon
Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 con 4 ENC HD Mics Immersivo, 40Ore Mini Cuffie Wireless Cancellazione Rumorecon, USB-C, IP7 Cuffie Senza Fili per Androide/iOS, Touch Control, LED, Nero
Descrizione Prodotto
Scopri le incredibili Cuffie Bluetooth 5.4, progettate per offrirti un’esperienza audio senza pari. Con ben 4 microfoni ENC HD, queste cuffie ti garantiranno una qualità di chiamata cristallina e una cancellazione del rumore efficace.
Audio Immersivo e Qualità Superiore
Grazie ai driver in grafene da 13 mm e alla tecnologia di codifica audio AAC/SBC, potrai goderti bassi profondi e dettagliati. Puoi lasciarti avvolgere dalla musica in alta fedeltà allontanando il 90% del rumore ambientale.
Batteria Eccezionale
Le cuffie offrono fino a 8-10 ore di riproduzione con una sola carica, arrivando fino a 40 ore con la custodia di ricarica. La porta USB-C e il display digitale LED intelligente ti permetteranno di monitorare facilmente il livello di carica, eliminando l’ansia di rimanere senza batteria.
Design Leggero e Comfort Assoluto
Il peso di soli 3,5 g e la forma ergonomica ti consentono di indossarle per ore senza alcun fastidio. La custodia è compatta e portatile, perfetta per accompagnarti ovunque tu vada.
Controllo Touch e Impermeabilità IP7
Gli avanzati controlli touch semplificano l’accesso a tutte le funzionalità, consentendo di gestire facilmente chiamate, volume e assistenti vocali. Inoltre, con la tecnologia di rivestimento nano IP7, questi auricolari sono resistenti a polvere, acqua e sudore, ideali per ogni situazione.
Vantaggi Pratici
- Accoppiamento facile e rapido grazie alla tecnologia Bluetooth 5.4.
- Impermeabilità IP7, perfetta per chi vive attivamente senza rinunciare alla musica.
Non perdere l’opportunità di elevarne la tua esperienza musicale. Porta a casa queste cuffie Bluetooth e lasciati coinvolgere dal suono!
