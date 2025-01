Cuffie Bluetooth 5.3 Wireless con Cancellazione del Rumore e Microfono – 40 Ore di Riproduzione, Touch Control e Impermeabilità IP8 per iPhone, iOS, Samsung e Android

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 14,99€ - 9,99€

(as of Jan 04, 2025 08:45:35 UTC – Details)





anello fallico vibrante

Un anello progettato per aiutare l’uomo a mantenere l’erezione. Alcuni esempi di questi prodotti includono: anelli per la costrizione del pene, anelli fallici, anelli per disfunzione erettile, anelli bondage per testicoli, anelli per testicoli o anelli elastici.

Sex toy per uomini che in genere sono costituiti da una guaina soffice e malleabile in cui un uomo può inserire il proprio pene. I masturbatori maschili possono assomigliare a parti del corpo umano, in genere bocca, vagina, natiche o ano. Possono inoltre essere camuffati da coppette o uova. Alcuni esempi includono: vagine tascabili, guaine per pene, guaine per la masturbazione e masturbatori a forma di uova.

Abbigliamento estremamente provocante o strumenti di costrizione usati per la stimolazione sessuale. Alcuni esempi includono corde per bondage, sistemi di ritenuta bondage, pinze per capezzoli, cinture di castità, museruole, frustini.

L’abbigliamento è generalmente realizzato in pelle, lattice e materiale sintetico ideato per stimolare il desiderio sessuale, come choker, maschere, lingerie o biancheria intima in pelle.

Un particolare tipo di arredamento realizzato appositamente per consentire una maggiore comodità in una vasta gamma di posizioni sessuali.