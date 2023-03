Cuffie Bluetooth 5.3, Wasart Auricolari Bluetooth con 4 Mic Cancellazione Rumore, 32H Cuffie Wireless Display LED, Auricolari Wireless Controllo Touch, Cuffie Senza Fili IP7, Cuffiette Bluetooth USB-C

Descrizione prodotto

[Nuova] Tecnologia Bluetooth 5.3: Cuffie bluetooth in ear dotato nuova versione del chip bluetooth 5.3, connettiti con i tuoi dispositivi in pochi secondi. Auricolari wireless Dotato di un chip avanzato con codice audio AAC e SBC, ha una velocità di trasmissione più scattante minore latanza e minor consumo energetico durante la trasmissione dei dati. ti consente di sperimentare una velocità di connessione più elevata, musica più chiara.

4 CVC8.0 Mics e Chiamate Chiare: Cuffie senza fili utilizzano la tecnologia ENC di riduzione del rumore, Ogni orecchio è dotato di due CVC8.0 microfoni ad alta sensibilità, che blocca efficacemente l’80% dei rumori di fondo, consentendoti di captare e trasmettere meglio la tua voce durante le chiamate, assicurando che l’interlocutore possa sentirti più chiaramente, ti consente di sperimentare chiamate più fluide.

32H USB-C Ricarica & Display LED: Auricolari senza fili con funzione di display a LED della batteria supportano la ricarica veloce USB-C, vogliono solo 1 ore per caricare completamente la custodia di ricarica. Gli auricolari bluetooth in ear possono parlare o ascoltare musica per un massimo di 8 ore con una singola carica e la custodia di ricarica mini inclusa fornisce 3 costi aggiuntivi con di riproduzione totale di 32 ore.

Controllo Touch Intelligente: Le cuffie bluetooth sport tocca due volte – Riproduci/metti in pausa la musica, Rispondi/termina una chiamata; Premi a lungo /Riduzione rumore/ Aware Entrambi gli auricolari hanno sensori capacitivi integrati per controlli touch intuitivi, supportati da un algoritmo avanzato per una risposta più accurata. Ti bastano pochi semplici gesti per riprodurre musica, effettuare chiamate e ridurre il rumore.

Design Leggero Ergonomico & IP7 Impermeabile: Con un auricolari singolo del peso di 3g e custodia di ricarica che pesa 38g. Gli auricolari bluetooth senza fili offrono esperienze di utilizzo completamente nuove. Gli cuffie senza fili bluetooth si adattano ancora meglio ai canali uditivi, sarà impossibile perderli o farli cadere quando si fa esercizio fisico. Auricolari bluetooth sport vantano una protezione IP7 che resiste agli spruzzi quotidiani di acqua, sudore e pioggia.

32,99 €