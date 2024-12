Cuffie Bluetooth 5.3 Stereo HiFi Immersive, 40 Ore di Autonomia, Auricolari Wireless IP7 Impermeabili con Controllo Touch e Mic Noise Cancelling

Price: 129,99€ - 23,99€

Compatibilità Universale

Cuffie in ear può essere collegato a una varietà di dispositivi abilitati Bluetooth, tra cui IOS, Android, tavoletta e computer portatile

Assistente vocale

Queste cuffie Bluetooth adottano la tecnologia touch avanzata, attivare l’assistente vocale con facilità e liberare completamente le tue mani.

Design super leggero

Ogni auricolare pesa solo 3.8g, vestibilità confortevole. Progettate ergonomicamente, per adattarsi perfettamente al comfort dell’orecchio.

Resistenzal all’acqua IP7

Gli auricolari sportivi wireless sono nano-rivestiti, resistente a schizzi e sudore. Per goderti la musica ovunque e in qualsiasi momento.

2024 Nuova Tecnologia Bluetooth 5.3: Le cuffie Bluetooth utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.3, che aumenta la velocità di trasmissione dei dati audio a 48Mbit/S, un aumento del 300% della stabilità rispetto al Bluetooth 5.0 e una portata di trasmissione fino a 15m. A97 cuffie wireless consente di sperimentare una velocità di connessione più elevata, musica più chiara e chiamate più fluide

Vestibilità Comoda: Con un peso di soli 3.8 g, le auricolari bluetooth in earsono state testate migliaia di volte dall’orecchio umano e il loro design ergonomico e ultraleggero si adatta alle tue orecchie in modo più confortevole. Sono disponibili (S/M/L) 3 diverse dimensioni di orecchio Caps, c’è sempre un adatto per te, in modo da poter ascoltare la musica comodamente per molto tempo. la custodia di ricarica è piccola e può essere facilmente riposta in tasca

Chiari Chiamate e 4 Microfoni ENC: 4 HD microfoni integrati nelle auricolari Bluetooth utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale per rilevare ed eliminare automaticamente il 85% del rumore ambientale con una profondità di riduzione del rumore fino a -85 dB per isolare il rumore di fondo in modo da poter effettuare telefonate, videochiamate, streaming in diretta e altro ancora in modo chiaro

Display LED e 40 ore dl Riproduzione: le cuffiette bluetooth durano fino a 8-10 ore con una singola carica e fino a 40 ore di uso continuo, incluso il caso di ricarica, per un divertimento musicale che dura tutto il giorno e tutta la notte. Inoltre, auricolari wireless hanno un display LED digitale intelligente che può visualizzare con precisione la carica rimanente in un formato digitale dallo 0% al 100%

Impermeabile IP7, Touch Sensibile: Le cuffie wireless Bluetooth sono dotate di chip touch integrati ad alta precisione per il controllo touch. Basta toccare la superficie esterna di ciascun auricolare con il dito per implementare rapidamente tutte le funzioni, come assistente vocale, riproduzione/pausa della musica, volume +/-, chiamate, ecc. Inoltre, A97 cuffie Bluetooth è impermeabile IP7 ed è ideale per lo sport, l’allenamento, la corsa, il jogging, l’ascolto di musica e la TV