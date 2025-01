Cuffie Bluetooth 5.3 Stereo con 4 Microfoni HD ENC, Impermeabili IP7 e Display LED – 40 Ore di Autonomia, Cancellazione Attiva del Rumore, Nero

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 129,99€ - 24,99€

(as of Jan 10, 2025 23:00:31 UTC – Details)





Descrizione prodotto



1 Bluetooth 5.3

2 3D Suono Stereo

3 IP7 Impermeabile



1 Controllo Touch

2 Altre Funzioni

3 Cosa c’è nella scatola?

Bluetooth 5.3 e Accoppiamento Automatico: Gli cuffie bluetooth adottano dell Bluetooth 5.3 che permette una connessione più stabile, Il consumo energetico è ridotto del 40%. Il raggio di trasmissione del Bluetooth può raggiungere i 15 metri di distanza, non devi preoccuparti di disconnetterti a casa, in ufficio o in palestra. Dopo la prima connessione, aprire lo scomparto di ricarica e il dispositivo si accoppierà automaticamente con le auricolari bluetooth.

HiFi Sound Quality e ENC Chiari Chiamate: Cuffie wireless utilizzano altoparlanti professionali da 14.2 mm, aggiungono un design a diaframma composito, per evitare distorsioni del suono, può ottenere il più autentico esperienza d’ascolto. Goditi la musica wireless di alta qualità sempre e ovunque. Dotate di un sistema ENC altamente efficace, cuffie in ear built-in 4 microfoni, può effettivamente sopprimere il 90% del rumore di fondo, fornendo una chiara esperienza di chiamata.

40 ore di riproduzione e display digitale a LED: Cuffie wireless bluetooth supportano la ricarica veloce USB-C, vogliono solo 1 ore per caricare completamente la custodia di ricarica. Gli auricolari wireless ascoltare musica per un massimo di 8 ore con una singola carica e la custodia di ricarica inclusa fornisce 5 costi aggiuntivi con di riproduzione totale di 40 ore. La custodia di ricarica per cuffie senza fili con display di alimentazione a led mostra la carica residua in percentuale.

Design Mini Ultra Leggero e Sicurezza Fit e IP7 Impermeabile: Progettate ergonomicamente, gli cuffie bluetooth sport sono per adattarsi in modo sicuro e confortevole alle orecchie. Ognuno cuffiette bluetooth pesa solo 3.7g e non si sente a disagio o doloroso da indossare per lunghi periodi di tempo, adatto per attività di tutti i giorni come esercizio fisico, viaggi, affari, ecc. IP7 impermeabile può efficacemente prevenire gli auricolari bluetooth sport dai danni di sudore e gocce di pioggia.

Controllo Touch Intelligente e Compatibilità Universale: Cuffie bluetooth in ear dotato di sensori tattili ad alta precisione, vi offre È possibile alzare/abbassare il volume, passare alla canzone precedente/successiva, rispondere/rifiutare il telefono, attivare assistente vocale senza utilizzare il telefono stesso. Cuffie bluetooth android compatibilità con la maggior parte con la maggior parte dei dispositivi abilitati Bluetooth, tra cui IOS, Android Smartphone, ecc.