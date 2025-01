Cuffie Bluetooth 5.3 Hi-Fi Immersive: 40 Ore di Suono, Cancellazione del Rumore ENC, Ricarica Rapida e Impermeabilità IP7

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 22,99€

(as of Jan 17, 2025 12:40:30 UTC – Details)





Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 con 40Ore di Stereo Hi-Fi Immersivo, Cuffie Wireless con 4 Mic ENC Cancellazione di Rumore,Ricarica Rapida USB-C, IP7 Impermeabili, Cuffiette for iOS/Android

Bluetooth 5.3 e accoppiamento in un solo passaggio: Le auricolari sono dotate della nuova versione del chip Bluetooth 5.3, che garantisce una velocità di trasmissione superiore del 90%, una bassa latenza e un segnale di connessione più stabile. Dopo aver rimosso le cuffie wireless bluetooth dalla custodia di ricarica, si collegheranno automaticamente al dispositivo dopo la prima connessione. Quando la custodia di ricarica rileva la presenza di auricolari wireless al suo interno, si disconnette automaticamente

Qualità audio superiore e chiamate chiare: Cuffiette con diaframma in grafene da 13 mm per bassi potenti, medi chiari e alti brillanti, e cuffiette bluetooth con doppio microfono ibrido ENC che annulla passivamente l’85% dei rumori di fondo per chiamate più chiare

40 ore di gioco e display di ricarica LED: Le cuffie auricolari bluetooth sono dotate di un doppio display di alimentazione che mostra con precisione il livello della batteria sia del vano di ricarica che delle cuffie senza filo. Le auricolari bluetooth sport hanno un’autonomia di 6 ore e lo scomparto di ricarica offre altre 40 ore di utilizzo. La ricarica rapida USB-C consente di caricare completamente la custodia di ricarica in sole 1,5 ore

Design ergonomico e impermeabile IP7: Le cuffie in ear sono progettate in modo ergonomico con un angolo interno all’orecchio che si adatta al 95% della popolazione, per una vestibilità comoda e priva di oneri. L’impermeabilità certificata IPX7 e i materiali nano-rivestiti proteggono le cuffie bluetooth con microfono dalla pioggia o dal sudore durante gli allenamenti

Touch e compatibilità intelligenti: Le cuffie bluetooth in ear S49 hanno sensori di touch sensibili ad alto livello e possono essere facilmente gestite senza prendere il telefono. Le cuffie cancellazione rumore possono essere facilmente abbinate a vari dispositivi Bluetooth senza preoccuparsi dei problemi di compatibilità. Tra cui iOS/Android, tablet e laptop