Cuffie Bluetooth 5.3, Cuffie in Ear Wireless con Bassi Immersivi, HD Microfoni, Auricolari Senza Fili IPX7 Impermeabile, 45 Ore di Riproduzione, Super Leggero Cuffiette Bluetooth Sport(Bianca)

Dal marchio

NZKEYZI è un giovane marchio globale di elettronica di consumo. Da anni ci impegniamo a perseguire la massima riproduzione del suono originale attraverso una tecnologia intelligente e sofisticati processi di produzione.

NZKEEYZI persegue sempre il concetto di servizio del cliente al primo posto. Ci sforziamo di fornire ai clienti di tutto il mondo prodotti audio di alta qualità con buona qualità, maggiore praticità e funzionalità all’avanguardia

Bluetooth 5.3 e Bassa latenza: Queste NZKEEYZI cuffie in ear bluetooth sono dotate della più recente tecnologia Bluetooth 5.3, rispetto al Bluetooth 5.2, offre una connessione wireless più stabile, velocità di trasmissione più elevate e una maggiore compatibilità. Utilizzando il chip mobile professionale e la tecnologia di trasmissione Bluetooth 5.3, offre un audio di gioco ideale in modo da non perdere mai alcun effetto sonoro di gioco mentre ti godi il ritardo non induttivo di 40 ms.

Suono Stereo Dinamico e Dual Mic: NZKEEYZI cuffie auricolari wireless utilizzano altoparlanti professionali da 13 mm, aggiungono un design a diaframma composito, per evitare distorsioni del suono. Struttura anti-vento a doppio microfono per chiamate cristalline anche ad alta velocità.

Impermeabilità IPX7 e Design ultraleggero: la tecnologia impermeabile IPX7 può proteggere i tuoi cuffie bluetooth sport da sudore e pioggia durante un allenamento intenso o un uso quotidiano. Inoltre, questa cuffiette wireless è ergonomica per rendere le orecchie più comode e prevenire la caduta. Con un singolo auricolare del peso di 3.4g e custodia di ricarica che pesa 32g. È assolutamente perfetto per gli amanti dello sport.

45 Ore di Riproduzione: Grazie al bluetooth 5.3 con un minore consumo energetico, gli auricolari wireless possono offrire 10-12 ore di riproduzione con una singola carica. La custodia di ricarica permette 3 ulteriori ricariche delle cuffie, garantendo altre 30-35 ore di utilizzo, inoltre la custodia mantiene le NZKEEYZI cuffie senza fili al sicuro grazie alla sua resistenza.

Tocco Intelligente: Basta rimuovere le cuffiette wireless senza fili dalla custodia di ricarica e si apriranno automaticamente e si accoppiano tra loro (dopo il primo abbinamento). Questo prodotto ha un intelligente sistema di controllo touch per pilotare le varie funzioni disponibili: farla partire/ fermarla/ cambiare le canzoni/ rispondere alle chiamate/ rifiutarle e attivare l’assistente vocale.