Cuffie Bluetooth 5.3 con Mic Cancellazione Rumore e 56 Ore di Riproduzione – Auricolari Impermeabili IP7 per iPhone, Samsung e Android

11,99€

(as of Feb 09, 2025 01:00:34 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

2025 Aggiornato Tecnologia Bluetooth 5.3 Cuffie Bluetooth

Sperimenta il massimo nell’audio wireless con la nostra ultima tecnologia Bluetooth 5.3. Questi auricolari wireless garantiscono una trasmissione del segnale più veloce e stabile, offrendo una connessione fluida e ininterrotta. Basta aprire l’astuccio di ricarica e gli auricolari si abbineranno automaticamente all’ultimo dispositivo connesso, offrendo una connettività senza sforzo ogni volta.

Stereo HiFi e Chiamate ENC Chiare

Gli cuffie Bluetooth offrono una qualità del suono superiore e ricca. L’auricolari Bluetooth utilizza un altoparlante dinamico da 13 mm e aggiunge un diaframma composito per garantire un suono stereo ad alta fedeltà. Le cuffie Bluetooth wireless sono dotate della tecnologia di riduzione del rumore ENC e del microfono HD, così puoi goderti la musica dinamica e concentrarti su chiamate o allenamenti, indipendentemente dall’ambiente in cui ti trovi.

Controllo Touch

L’cuffie wireless in ear adotta la tecnologia di controllo tattile con sensore tattile ad alta sensibilità, possono ottenere il massimo controllo senza utilizzare il telefono, incluso volume +/-, brano precedente/successivo, rispondere/terminare la chiamata e l’assistente vocale della chiamata e altre funzioni.

IP7 Impermeabile

Auricolari bluetooth sport è impermeabile IP7 ed è ideale per lo sport, l’allenamento, la corsa, il jogging, l’ascolto di musica.

Design Mini Ultra Leggero e Sicurezza Fit

Progettate ergonomicamente, gli cuffie in ear sono per adattarsi in modo sicuro e confortevole alle orecchie. Ognuno pesa solo 3 grammi e non si sente a disagio o doloroso da indossare per lunghi periodi di tempo. la custodia di ricarica è piccola e può essere facilmente riposta in tasca.

Compatibilità Universale

YHFvesv cuffie Bluetooth compatibile con la maggior parte dei lettori musicali Bluetooth, tra cui Android Smartphone, PC e Mac.

Comodo Controllo Touch: auricolari in ear adotta la tecnologia touch avanzata, vi offre la possibilità di rendervi più agevole rispondere al telefono, regolazione del volume, cambiare canzone e attivare l’assistente vocale senza utilizzare il telefono stesso. Il sensibile pannello a sfioramento ti consente di goderti la migliore esperienza musicale senza sforzo.

56 Ore di Riproduzione: Auricolari wireless solo 2 ore per caricare completamente la custodia di ricarica. con una singola carica possono durare fino a 6-8 ore di riproduzione continua e la custodia di ricarica fornisce un totale di 56+ ore aggiuntive.

Impermeabilità IP7: Le cuffie sportive impermeabili sono dotate di un nano-rivestimento IP7 che protegge efficacemente i componenti interni da schizzi, sudore e pioggia. Ampiamente utilizzate per la corsa, l’esercizio fisico, il lavoro, i viaggi e le attività all’aperto.