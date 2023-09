Cuffie Bluetooth 5.3 , Auricolari con 4 HD Microfono, Senza Fili Sport in Ear ENC Cancellazione Rumore,LED Display, 42 Ore IP7 Impermeabile,USC C Ricarica Rápida

Dal marchio

Chiari Chiamate e 4 HD Microfono: Cuffie bluetooth con riduzione del rumore ENC call hanno incorporati 4 mic ad alta definizione con qualità audio HD. Il microfono migliorato delle cuffie bluetooth 5.3 offre una tecnologia di chiamata con ENC call cancellazione del rumore che blocca efficacemente l’90% dei rumori di fondo, consentendoti di captare e trasmettere meglio la tua voce durante le chiamate, assicurando che l’interlocutore possa sentirti più chiaramente.

42 Ore di Riproduzione e Display LED:Separato LED cuffie bluetotoh batteria display design,può vedere chiaramente il livello di carica di ogni earbuds e custodia di ricarica. Possono essere utilizzate ascoltare musica per un massimo di 6-8 ore con carica,per una riproduzione totale di 42 ore. La potenza residua della scatola di ricarica può essere visualizzata con precisione attraverso il display LED.Solo 1.5 ore utilizzando il cavo USB-C a ricarica,molto conveniente nella vita quotidiana.

Eccellente Qualità del Suono:Cuffie bluetooth utilizzano un altoparlante dinamico da 13.4mm aggiungono un design a diaframma composito per evitare la distorsione del suono e garantire bassi potenti e una chiarezza stereo ad alta fedeltà. HiFi stereo allo stesso tempo stabile, presenta dettagli sonori più ricchi.Offrono un fantastico suono coinvolgente con bassi profondi, medi pastosi e alti nitidi. Quando ascolti la musica, puoi goderti musica energica e coinvolgente, non importa dove ti trovi.

Design Ergonomico e IP7 Impermeabile:Queste auricolari senza fili sono ergonomiche e dotate di 3 tappi auricolari in silicone di diverse dimensioni (S/M/L) progettati per adattarsi a diverse forme di orecchio e garantire un comodo utilizzo.Garantiscono il comfort delle orecchie durante l’uso e non si staccano facilmente.Le earbuds sono dotate di tecnologia impermeabile IP7 nano-rivestita, che protegge efficacemente gli cuffie in ear da eventuali danni causati dal sudore e dalla pioggia.

