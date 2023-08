Cuffie Bluetooth 5.3, Auricolari Bluetooth Sport con HD Mic Stereo, Cuffie Wireless In Ear Mini Cuffie Senza Fili IP7 Impermeabili, Cuffiette Bluetooth LED Display/Ricarica Rápida/USB-C 42H Blu

Dal marchio

Nuova Tecnologia Bluetooth 5.3: Cuffiette bluetooth sono dotate di un chip Bluetooth 5.3, il raggio di trasmissione del Bluetooth può raggiungere i 15 metri di distanza. Il microfono CVC8.0 ad alta definizione incorporato garantisce la qualità delle chiamate e una trasmissione stabile. Auricolari bluetooth consente di sperimentare una velocità di connessione più elevata, musica più chiara e chiamate più fluide.

42 Ore di Riproduzione & Mini Display LED: Gli Cuffie in ear offrono 6-8 ore di musica e chiamate con una sola carica , mentre la custodia di ricarica le estende a 42 ore. l’cuffie senza fili nell’orecchio del nuovo modello ha una funzione di display a LED della batteria. Il display LED mostra la carica residua quando viene utilizzato per caricare gli auricolare wireless. Goditi la tua musica ovunque.Dotato di cavo di ricarica USB-C, può essere caricata completamente in appena 1 ora.

Sicurezza Fit & Mini Design and IP7 impermeabili: Progettate ergonomicamente, gli auricolari senza fili sono progettate per adattarsi in modo sicuro e confortevole alle orecchie. Ognuno pesa solo 3 grammi e non si sente a disagio o doloroso da indossare per lunghi periodi di tempo, anche in esercizio intenso. L’cuffie bluetooth sport è impermeabile IP7 ed è ideale per lo sport, l’allenamento, la corsa, il jogging, l’ascolto di musica e la TV.

Connessione automatica e controllo touch: Quando vengono estratti dalla custodia di ricarica, gli auricolari bluetooth sport si accenderanno automaticamente e si collegheranno al dispositivo connesso più di recente. Tocca due volte – Riproduci/metti in pausa la musica, Rispondi/termina una chiamata; incluso volume +/-, brano precedente/successivo, rispondere/terminare la chiamata e l’assistente vocale della chiamata e altre funzioni.