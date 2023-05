Cuffie Bluetooth 5.3, Auricolari Bluetooth con 4 Microfono, ENC Riduzione del Rumore, Cuffie Wireless In Ear HiFi Stereo, Cuffiette Bluetooth con Display LED, Controllo Touch, IP7 Impermeabile, 25 Ore

Dal marchio

GCBIG è un fornitore professionale di prodotti elettronici di consumo. In qualità di marchio di accessori per l’elettronica di consumo per la vita quotidiana, GCBIG è dedicato a ogni prodotto con una missione coerente: il tuo Tech Life Master.

MD026 Auricolari Bluetooth 5.3 con ENC Cancellazione Rumore Nero

MD026 Auricolari Bluetooth 5.3 con ENC Cancellazione Rumore Rosa

MD026 Auricolari Bluetooth 5.3 con ENC Cancellazione Rumore Bianco

GCBIG

4 Riduzione del Rumore Microfoni e Chiare Chiamate: Cuffie senza fili utilizzano la tecnologia ENC di riduzione del rumore,built in 4 microfoni, può effettivamente sopprimere il 90% del rumore di fondo, che consente di raccogliere e trasmettere meglio il suono durante la chiamata, una chiara esperienza di chiamata. Auricolari senza fili utilizzano un altoparlante professionale da 13 mm fornire un’esperienza alti e medi chiari per un divertimento musicale coinvolgente.

Design Ergonomico e Facile da Trasportare: Progettati per essere sia leggeri che ergonomici, gli cuffie Bluetooth senza fili offrono esperienze di utilizzo completamente nuove, le dimensioni ridotte e la leggerezza(Solo 4g) non gravano sulle vostre orecchie. la custodia di ricarica è piccola, solo 45g e può essere facilmente riposta in tasca.

Controllo Touch Intelligente e IP7 Impermeabile: Cuffie senza filo con pulsante di controllo intelligente touch control è multifunzionale, come ad esempio riprodurre musica, rispondere alle canzoni di commutazione di chiamata e attivare Siri. Inoltre, cuffie true wireless vantano una protezione IP7 che resiste agli spruzzi quotidiani di acqua, sudore e pioggia. Perfetto per lo sport, allenamento, corsa, jogging, ascoltare musica e guardare la TV.

LED Display Digitale e 25 ore di riproduzione: Cuffie bluetooth nero con funzione di display a LED della batteria, puoi facilmente controllare il livello della 1~100% batteria. Gli cuffie Bluetooth sport da soli forniscono fino a 5 ore di uscita audio di alta qualità con una singola carica, e la custodia di ricarica inclusa fornisce ulteriori 4 cariche, dando 25 ore di riproduzione totale. Dotato di cavo di ricarica USB C, può essere caricata completamente in appena 1.5 ora.