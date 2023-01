Cuffie Bluetooth 5.1 Lo sport Auricolari Wireless impermeabile Cuffia Senza Fili HiFi Cuffiette in-ear Ricarica Rapida controllo tattile con Microfono per iphone Android TV Xiaomi Samsung Huawei

Nome colore: bianco

Modello: AioPro 2022 Il nuovo auricolare bluetooth ti offre la migliore esperienza musicale.Nome colore: biancoModello: AioPro

Caratteristiche del prodotto



– Tecnologia di cancellazione del rumore Bluetooth 5.1 CVC 8.0 aggiornata per godere del suono nitido del telefono.

– La più recente tecnologia di accoppiamento in un solo passaggio e funzionamento con un solo pulsante.

– La ricarica in viaggio con la custodia di ricarica wireless portatile garantisce tutto il giorno di gioco.

– Design ergonomico per quasi tutti orecchie. Leggero per lunghe ore senza dolore.

– Compatibile con tutti i dispositivi abilitati Bluetooth. Entrambi o monouso secondo le tue necessità. – Tecnologia di cancellazione del rumore Bluetooth 5.1 CVC 8.0 aggiornata per godere del suono nitido del telefono.– La più recente tecnologia di accoppiamento in un solo passaggio e funzionamento con un solo pulsante.– La ricarica in viaggio con la custodia di ricarica wireless portatile garantisce tutto il giorno di gioco.– Design ergonomico per quasi tutti orecchie. Leggero per lunghe ore senza dolore.– Compatibile con tutti i dispositivi abilitati Bluetooth. Entrambi o monouso secondo le tue necessità.

parametro tecnico



Versione Bluetooth: V5.1 + CSR

Distanza di lavoro: entro 33ft / 10M

Tempo di riproduzione musicale: 3-5 ore

Tempo di standby : circa 30 ore

Batteria della scatola del caricatore: 350 mAh Versione Bluetooth: V5.1 + CSRDistanza di lavoro: entro 33ft / 10MTempo di riproduzione musicale: 3-5 oreTempo di standby : circa 30 oreBatteria della scatola del caricatore: 350 mAh

Prodotti inclusi



2 * Auricolari Bluetooth

1 * Cavo di Ricarica

1 * Custodia da Ricarica

1 * Manuale dell’Utente 2 * Auricolari Bluetooth1 * Cavo di Ricarica1 * Custodia da Ricarica1 * Manuale dell’Utente D: Come collegare entrambi gli auricolari ai tuoi telefoni?

A: Per l’uso iniziale, apri la custodia di ricarica ed elimina gli auricolari, si accenderanno automaticamente e si accopperanno tra loro. (Avviso vocale: accensione —> AioPro collegato);

Apri il cellulare bluetooth e impostalo come rilevamento aperto, quando “AioPro” appare nei dispositivi disponibili, premi per connetterti. Il LED lampeggia in blu continuamente. (Avviso vocale: collegato)

D: Come ripristinare gli auricolari?

A: Disattiva il bluetooth e entrambi gli auricolari, avvicina entrambi gli auricolari e tieni premuto il pulsante di entrambe le funzioni per 10 secondi , rilascialo dopo che il LED degli auricolari lampeggia una volta in rosso.

Accendendo manualmente gli auricolari, entreranno in modalità di accoppiamento automatico (gli auricolari di destra lampeggiano in rosso e blu, il LED

【Bluetooth 5.1 & Contrôle Tactile】 Les écouteurs bluetooth sans fil utilisent une puce Bluetooth 5.0 stable avec une portée de connexion allant jusqu’à 15 m, offrant une transmission de signal plus rapide et plus stable. Contrôle Tactile,Vous n’avez pas à vous soucier de la sensibilité au toucher et du mauvais toucher.【Confortable à porter】 ultra léger et mini écouteurs jumelés sont conçus de façon ergonomique, ce qui les rend très confortables à porter pendant une longue période, tout comme ils n’endommagent pas vos oreilles. Le niveau d’étanchéité IPX7 peut résister facilement à la transpiration et à la pluie, même s’il pleut, ne vous inquiétez pas. Ils sont parfaits pour l’exercice, la course et l’exercice.【Pairing automatique et Touch Control 】 Technologie d’appairage One-Touch, après que le premier couplage est parvenu, à condition que les deux écouteurs Bluetooth soient retirés de la base de charge, ils s’allumeront automatiquement et se coupler. Avec Touch Control, vous pouvez allumer Siri, passer des appels, changer de musique, contrôle du volume, arrêter ou appeler.【Boîte de charge rapide unique】 boîte de charge pour écouteurs Bluetooth ultra légère et de grande capacité, facile à transporter et à charger. Profitez de 5 à 6 heures de lecture d’une seule charge Vous pouvez aller pendant une journée sans manque d’énergie, ce qui vous permet de profiter de votre musique tout au long de vos activités quotidiennes.【Design ergonomique et léger】Le matériau anti-transpiration maintient les véritables écouteurs sans fil pleinement fonctionnels même lorsqu’ils dégoulinent de sueur ; Offre une protection résistante à la transpiration pendant la course, le vélo, l’entraînement, le jogging, la randonnée, l’exercice avec eux dans vos oreilles.

16,99 €