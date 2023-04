Cuffie Bluetooth 5.0 Senza Fili Bassi Potenziati,Auricolari con Custodia da Ricarica 35 Ore di Tempo di Utilizzo,Microfoni Integrati,IPX7 Impermeabili,Touch Control,per Samsung/iPhone/Huawei/Xiaomi

♬2022 ultime Bluetooth Auricolari ♬

♬Le cuffie per musica stereo 3D ad alta definizione sono impermeabili, basso consumo energetico, tocco intelligente e altre funzioni. Tutti hanno un design ergonomico e sono la migliore opzione per gli amanti dello sport.♬

♬Leggero e impermeabile, è l’ideale per lo sport, camminare, correre o di una delle attività preferite e un viaggio.

♬ CVC8.0 tecnologia di riduzione del rumore e microfono sensibile tacita cooperazione in grado di riconoscere il rumore vocale e ambientale, ridurre il rumore e migliorare la chiarezza del discorso.

♬Auricolari adottano la tecnologia più avanzata Bluetooth 5. 0. Fornirà 3D sound.Earphones stereo è facile da collegare in quanto sono disponibili per una connessione, non c’è bisogno di alcune abilità.

✎Fase di utilizzo delle cuffie e istruzioni speciali

① Accendi l’interruttore sulla scatola di ricarica (la luce blu o rossa è accesa)

②Aprire il coperchio superiore della scatola di ricarica e rimuovere le cuffie. (Accendere l’interruttore della scatola di ricarica prima di aprire la scatola di ricarica, che è la premessa che le cuffie si accendano automaticamente)

③Accoppia con dispositivi Android: apri le impostazioni Bluetooth del tuo telefono o di altri dispositivi, cerca Bluetooth, fai clic per connetterti.

❤ Specifiche:

Nome articolo: cuffie wireless Bluetooth

Versione Bluetooth: V5.0 EDR

Portata Bluetooth: 15-20 M.

Capacità della batteria: 55 mAh (cuffie Bluetooth) / 960 mAh (custodia di ricarica)

❤Contenuto della confezione

2 * auricolare wireless

1 * Scatola di ricarica

1 * cavo di ricarica USB

1 * Manuale dell’utente

♬【Suono Stereo Dinamico】: Gli auricolari bluetooth sono dotati di driver in film composito da 10mm e codici SBC, queste cuffie wireless hanno alti, medi e bassi bilanciati. gli auricolari wireless con microfono cosentono un esperienza audio immersiva.

♬【IPX7 impermeabile e vestibilità comoda】: Le cuffie Bluetooth wireless soddisfano il grado di impermeabilità IPX7. Sono impermeabili e resistenti al sudore.Questi auricolari wireless pesano solo 4,5 g ed hanno un design ergonomico per un comfort che dura tutto il giorno. Gli cuffie bluetooth senza fili hanno una finitura nera opaca per un look contemporaneo e una sensazione di morbidezza

♬【35 Ore di Riproduzione】: Con un basso consumo energetico, fino 5 a 6 ore di conversazione continua o ascolto di musica con una sola carica.Adatto per la vita di tutti i giorni, soprattutto per viaggi,escursioni e campeggio. Gli Auricolari si spengono automaticamente e si mettono in carica quando vengono posati nella base.

♬【Accoppiamento automatico rapido】Tecnologia di abbinamento one-touch,Dopo che il primo accoppiamento ha avuto esito positivo,Finché Togliere entrambi gli cuffie bluetooth dalla base di ricarica,si accenderanno automaticamente e si accoppieranno Inoltre, queste due cuffie possono funzionare separatamente e connettersi con diversi dispositivi.