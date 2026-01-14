Cuffie Beats Solo 4 Wireless

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€229.95 – €108.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Beats Solo 4 Wireless Bluetooth On-Ear Headphones Compatible with Apple and Android – Up to 50 Hours Playtime – Matte Black
Scopri il Suono Potente dei Beats Solo 4 Wireless
I Beats Solo 4 Wireless sono stati progettati per offrirti un’esperienza audio unica e coinvolgente. La nostra architettura acustica personalizzata e i driver aggiornati garantiscono un suono potente e cristallino, che ti trasporterà nel cuore della musica. Inoltre, la tecnologia di audio spaziale personalizzata con rilevamento della posizione della testa dinamico ti offre un’esperienza audio ancora più immersiva.
Design Ergonomico e Comfort
Il design ergonomico ottimale dei Beats Solo 4 Wireless è studiato per garantirti il massimo comfort dalla mattina alla sera. La fascia per la testa flessibile e le coppe per le orecchie regolabili con angolo ergonomico ti offrono un adattamento stabile e confortevole. Inoltre, le soffici cuscini per le orecchie sono progettati per garantirti comfort e durata.
Vantaggi Pratici
I Beats Solo 4 Wireless offrono numerosi vantaggi pratici, tra cui:
- Until’à 50 ore di autonomia della batteria
- Caricamento rapido con Fast Fuel: 10 minuti di carica per fino a 5 ore di riproduzione
Connettività e Qualità delle Chiamate
I Beats Solo 4 Wireless offrono una connettività senza problemi grazie alla tecnologia Bluetooth di classe 1, che garantisce una portata più ampia e meno perdite di connessione. Inoltre, la compatibilità duale con iOS e Android e la possibilità di accoppiamento con un solo tocco rendono l’uso ancora più semplice. Le chiamate e l’interazione con l’assistente vocale sono di alta qualità grazie ai microfoni integrati.
Scegli i Beats Solo 4 Wireless per un’Esperienza Audio Unica
Non aspettare oltre per scoprire il suono potente e il comfort dei Beats Solo 4 Wireless. Acquista ora e scopri una nuova dimensione dell’esperienza audio!
