Cuffia Unisex in Silicone Arena Classic: Morbida, Resistente e Ideale per Nuoto

7,99€

Prezzo:





Descrizione Prodotto

PERFORMANTE: la cuffia piscina silicone unisce l’eccezionale comodità offerta dal materiale morbido e durevole e le performance richieste dai nuotatori fitness

COMODA: la cuffia da nuoto unisex arena Classic Silicone garantisce una calzata ottimale e una sensazione di comfort eccezionale grazie al suo materiale morbido ed elastico; la costruzione interamente in silicone la rende durevole e resistente nel tempo

VERSATILE: grazie alla sua vestibilità universale, questa cuffia si adatta perfettamente a qualsiasi forma del capo; il bordo rinforzato assicura stabilità durante il nuoto

PER NUOTATORI FITNESS: ideale per chi pratica il nuoto fitness, questa cuffia nuoto offre una protezione affidabile per i capelli, evitando danni causati dal cloro e riducendo l’attrito con l’acqua

100% SILICONE: cuffia piscina realizzata al 100% in silicone; la costruzione interamente in silicone la rende durevole e resistente nel tempo