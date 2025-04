Cuffia in Seta Umisleep 100% 22 Momme per Dormire, Doppio Strato per Capelli Ricci, Traspirante con Cinturino Regolabile – Nera

29,99€ - (32,99 € / unità)

Dal marchio

Umisleep è stata fondata nel 2002 per produrre prodotti di bellezza e per la cura della persona.

Umisleep dispone di una fabbrica di tecnologia di base e di un team di progettazione professionale in Giappone per produrre prodotti di alta qualità.

Godersi la vita è la filosofia di Umisleep per i suoi clienti.

Perché scegliere noi?

Siamo Umisleep Pure Mulberry Silk Series. Siamo specializzati nel creare un’esperienza di sonno lussuosa e confortevole. Ogni prodotto Umisleep è realizzato con la migliore seta di gelso pura di grado 6A, perché crediamo che i materiali di qualità superiore garantiscano una cura eccellente.

Perché scegliere la seta di gelso ?

La seta di gelso, conosciuta come la “regina delle fibre”, è ricca di proteine naturali e dei 18 aminoacidi di cui il corpo umano ha bisogno e, come un dono della natura, nutre la pelle e i capelli dall’interno.

Lusso, 22 Momme Pura Seta di Gelso — Il cappello da notte in seta Umisleep è realizzato al 100% in seta di gelso di grado 6A, più morbida e liscia dei normali cappelli da notte in seta. La leggerezza e la traspirabilità della seta rendono il nostro berretto da notte morbido come una nuvola. Inoltre, la cuffia da notte in seta è certificata dagli enti di controllo professionali SGS e OEKO-TEX, il che dimostra che la cuffia è affidabile, realizzata in seta e rispettosa del clima. Indossatelo e sperimentate immediatamente una delicatezza e un comfort senza precedenti.

Speciale Fascia Larga Regolabile — Potrete dormire serenamente tutta la notte senza preoccuparvi che la cuffia da notte cada. La fascia garantisce che la cuffia rimanga in testa per tutta la notte, combinando moda e praticità in un’unica soluzione. Allo stesso tempo, abbiamo allargato la fascia per ridurre la pressione sulla testa e migliorare notevolmente il comfort nell’indossarla.

Seta a Doppio Strato, Doppia Cura — Migliore consistenza rispetto alle altre cuffiette da notte in seta a singolo strato, più resistente all’usura, non facile da sbiadire o raggrinzire. Contiene 18 aminoacidi naturali che nutrono ogni capello. Utilizzare la nostra cuffia da notte per bloccare l’idratazione, prevenire la secchezza e mantenere i capelli lucidi. Riduce le doppie punte, la caduta dei capelli e i grovigli, prendendosi cura delle vostre ciocche in modo invisibile, accompagnandovi notte dopo notte.

Dimensioni Più Grandi, Adatte a Tutte le Acconciature — Il diametro del berretto da notte è di 13 pollici. Umisleep ha scoperto che i tradizionali berretti da notte difficilmente soddisfano le diverse esigenze, quindi ha progettato un berretto da notte di dimensioni ideali. Può facilmente adattarsi a qualsiasi acconciatura. Che tu abbia i capelli lunghi, ricci o molti capelli, può essere perfettamente controllato.

Un Regalo Meraviglioso — Ogni prodotto è dotato di una confezione regalo squisita, con un campione di prova di seta all’interno, in modo da poter testare rapidamente i nostri prodotti di seta. Non è solo una lussuosa ricompensa per voi stessi, ma anche un eccellente regalo per i vostri cari, come Natale, San Valentino, la festa della mamma, il compleanno, ecc.

Ampia Gamma di Usi — Al di là della definizione tradizionale, la nostra cuffia da notte non è utilizzata solo per dormire. Può anche fornire una protezione intima quando ci si lava il viso, ci si trucca, si fa la chemioterapia, si fa il bagno e si fanno i lavori domestici. Può essere indossata e utilizzata in diverse occasioni. Umisleep, solo per la vostra bellezza e il vostro comfort, un impegno costante.