Cuffaro e la campagna elettorale a Palermo

Il procedimento penale della procura di Palermo ha portato agli arresti di Salvatore Cuffaro, detto Totò, per associazione a delinquere e corruzione. Le intercettazioni telefoniche hanno rivelato una serie di conversazioni tra Castiglione e altri interlocutori, tra cui Papa Daniele e Raso Vito, persona di fiducia di Cuffaro.

Il 12 maggio, Castiglione ha riferito a Ignazio che Totò Cuffaro sarebbe giunto al suo locale, il Kalhesa. Il giorno successivo, Castiglione e Papa Daniele hanno concordato di recarsi da Daniele Impallara per motivi elettorali e hanno discusso di raccogliere voti presso gli ospedali “Civico” e “Policlinico” di Palermo.

In una conversazione successiva, Castiglione e Papa Daniele hanno discusso della campagna elettorale e della creazione di una pagina Facebook per la campagna. Hanno anche menzionato la possibilità di distribuire volantini in via Isidoro La Lumia e di creare un progetto per raccogliere voti.

Il 14 maggio, Castiglione ha contattato telefonicamente Papa Daniele, commentando la serata trascorsa al Kalhesa e osservando che c’era un problema nella lista di Cuffaro perché avevano espulso alcuni candidati. Il 19 maggio, Castiglione ha chiesto a Edo Scarlata il motivo per cui non avevano ancora assegnato alcuna presidenza, in particolare l’ottava.

Il 21 maggio, Castiglione ha contattato Vito per sollecitare l’appuntamento tra Cuffaro Silvio e Miconi Massimiliano. Vito si è offerto di agevolare l’incontro, che è stato fissato per martedì mattina a casa di Totò.

Il 24 maggio, Castiglione ha confermato a Vittorio Filippone che si sarebbe recato a casa di Cuffaro e ha comunicato a Papa Daniele di essere stato in giro per la campagna elettorale e di essere stato a casa di Cuffaro per risolvere una cosa a una persona.

Il 3 giugno, Castiglione e Daniele Papa hanno parlato di una serata al Kalhesa prevista per il martedì successivo, alla quale avrebbero assicurato la partecipazione di Roberto Lagalla e Salvatore Cuffaro. Il 7 giugno, Castiglione ha comunicato a Filippone Vittorio che, durante la serata organizzata per la campagna elettorale, avrebbero bevuto il vino di Cuffaro Salvatore che faceva da sponsor.

In una conversazione successiva, Castiglione ha passato al telefono Cuffaro, il quale si è scusato per il ritardo, giustificandosi col fatto che non aveva potuto “mollare” prima Roberto Lagalla. Daniele gli ha assicurato che a breve sarebbe tornato al Kalhesa.