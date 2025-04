Cucinelli è un genio rinascimentale tra radici e innovazione

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha espresso la sua soddisfazione per il conferimento del dottorato honoris causa a Brunello Cucinelli da parte dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Cucinelli ha ricevuto il riconoscimento per il suo contributo al “Design per il Made in Italy: Identità, Innovazione e Sostenibilità”. Bernini ha sottolineato l’importanza del lavoro di Cucinelli nella valorizzazione del made in Italy e nella promozione di un modello di impresa etica e sostenibile, definendolo un esempio di alto artigianato artistico che contribuisce a rendere grande l’Italia nel mondo.

Il ministro ha descritto la visione di Cucinelli come un fenomeno straordinario, in cui sapere e tradizione sono utilizzati per costruire un futuro migliore e più giusto. Ha paragonato Cucinelli all’uomo rinascimentale, capace di riconoscere le proprie radici e di spingersi verso l’innovazione e l’originalità. Bernini ha anche enfatizzato l’importanza di comprendere le competenze necessarie in un’epoca di rapidi cambiamenti nei settori esistenziali, economici e tecnologici. Ha evidenziato come l’educazione odierna stia formando professionisti con competenze trasversali, che integrano le scienze dure e quelle umanistiche, rendendoli adatti ad affrontare le sfide del futuro.

In un mondo in continua evoluzione, Bernini si è concentrata sulla necessità di sviluppare professionisti capaci di operare in ambiti diversificati, rispondendo così alle nuove esigenze del mercato e preparando le nuove generazioni a un futuro interconnesso e innovativo.