“Questo progetto che noi tutti definiamo ‘intenso’ mi sembra che in qualche maniera elevi la dignità dell’uomo e renda onore a tutti coloro che hanno lavorato nella realizzazione di tali capi”. Così l’imprenditore Brunello Cucinelli commenta l’iniziativa della sua azienda che ha deciso di donare ‘all’umanità’ i capi di abbigliamento che, a causa dell’interruzione temporanea delle vendite per l’emergenza Covid, si trovano ancora nelle boutique di tutto il mondo. Il valore totale stimato di questi capi è di 30 milioni di euro e tutti riporteranno l’etichetta indelebile con la scritta “Brunello Cucinelli for Humanity”.

