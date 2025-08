Cucine popolari e politica: il sindaco risponde alle critiche

Il dibattito politico a Cesena è infiammato dalle recenti accuse di Fratelli d’Italia verso le Cucine popolari, considerate da alcuni come operanti con finalità elettorali. Il sindaco Enzo Lattuca ha difeso l’assessora Elena Baredi del Partito Democratico, una delle fondatrici dell’iniziativa, sottolineando il suo ruolo positivo e il lavoro svolto dalla struttura dal 2019.

Lattuca ha confermato la trasparenza della gestione delle Cucine popolari, situate nella nuova sede del Comune in via Gramsci, e ha ribadito che qualsiasi sospetto di irregolarità dovrebbe essere portato all’attenzione degli organi competenti. Ha messo in luce l’importanza delle Cucine popolari come servizi di dignità per le persone in difficoltà, creando un ambiente inclusivo.

Parlando delle accuse di FdI, ha evidenziato che molte associazioni, incluse quelle di sinistra, operano all’interno del terzo settore e hanno diritto di esprimere la propria ideologia. Lattuca ha inoltre criticato l’opposizione di Fratelli d’Italia, evidenziando che essa si concentra su attacchi personali piuttosto che su questioni amministrative concrete, puntando in particolare al comportamento degli assessori.

Secondo il sindaco, l’atteggiamento di FdI tende a insinuare dubbi sull’operato dell’amministrazione, con riferimenti a inchieste passate in altre città, ed ha rilevato che gli interventi in consiglio comunale e il continuo richiamo alle indennità degli amministratori sono indicativi di una strategia di attacco piuttosto che di un approccio costruttivo.