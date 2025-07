Cucine Lube Civitanova avanza verso la Champions League 2026

Il mondo del volley internazionale si prepara a vibranti emozioni con la Cucine Lube Civitanova in lizza per la Champions League 2026. L’attesa per il prossimo sorteggio delle fasi preliminari è palpabile, fissato per martedì 15 luglio alle 12 presso l’European Broadcasting Centre di Lussemburgo.

La Lube parteciperà alla competizione per la diciannovesima volta, un traguardo significante che la colloca tra le prime cinque teste di serie. Durante il sorteggio, saranno definiti cinque gironi da quattro squadre ciascuno, con le formazioni distribuite in quattro fasce in base al ranking CEV, il quale considera i risultati delle edizioni precedenti. La Lube, insieme a Trento, non potrà affrontare Perugia, poiché è vietato il confronto tra squadre dello stesso paese in questa fase.

La prima fascia comprende club di prestigio come il Trentino Itas, la Lube e altre compagini di valore in Europa. Nella seconda fascia ci sono Sir Sicoma Monini Perugia e altre formazioni di spicco, mentre le fasce inferiori vedono la partecipazione di squadre emergenti.

Beppe Cormio, direttore generale della Lube, ha sottolineato il potenziale rischio del sorteggio, evidenziando come le squadre in quarta fascia possano rivelarsi insidiose per i gruppi stabiliti. Inoltre, il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali della CEV, aumentando l’attesa tra tifosi e appassionati.

Infine, rimane da definire la sede della Final Four, prevista per il 16-17 maggio 2026. La Lube, reduce dall’esperienza in Challenge Cup, si prepara a tornare sul palcoscenico europeo con grande determinazione.