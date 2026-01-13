Cucina verde italiana con prodotti di stagione

Un corso di cucina green dedicato ai prodotti di stagione viene offerto per imparare a riconoscere, scegliere e trattare i doni che la natura regala nei vari mesi dell’anno. Il corso si concentra su come dare il giusto risalto ai prodotti di stagione con abbinamenti felici, impiattamenti ad hoc, giochi di consistenze e contrasti cromatici.

Il corso di cucina è condotto da Chef Stefania Sorbara in tre appuntamenti serali, frequentabili anche singolarmente. Stefania guiderà i partecipanti nella sua cucina sfiziosa, leggera e super gustosa, per mostrar loro come creare ricette incredibilmente buone con materie prime a prevalenza vegetale.

I tre appuntamenti serali si concentrano su tre prodotti di stagione diversi: il Radicchio a gennaio, il Carciofo ad aprile e l’Asparago a maggio. Per ogni appuntamento, Stefania preparerà diverse ricette per esaltare le proprietà di ogni ingrediente.

Il primo appuntamento si concentra sul Radicchio, un’eccellenza locale che richiede una lavorazione lunga e attenta. Stefania parlerà della storia e delle proprietà di questo prodotto e preparerà ricette come il Riso al salto con radicchio, miele e formaggio di capra, il Cheesecake con radicchio e gorgonzola e la Crema di cannellini, radicchio all’arancia e crackers alla curcuma.

Il secondo appuntamento è dedicato interamente al Carciofo, ingrediente fondamentale della dieta mediterranea. Stefania preparerà ricette come i Carciofi ripieni, la Pasta alla gricia di carciofi e i Fondi di carciofo con uovo pochè.

L’ultimo appuntamento si concentra sull’Asparago, un prodotto di stagione versatile e declinabile in mille modi. Stefania preparerà ricette come l’Insalatina tiepida di asparagi, feta e fragole, il Pancake di asparagi, il Cappuccino di asparagi e caprino e il Risotto con asparagi, mimosa d’uovo, porro e un ingrediente a sorpresa.