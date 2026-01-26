7.8 C
Cucina veneta a Padova

Da stranotizie
Gourmetteria è un locale situato a Padova, fondato da Daniele Bovolato, che rappresenta un esempio unico di ristorazione, bottega enogastronomica e divulgazione culturale. Il locale offre una cucina veneta reinterpretata e la possibilità di acquistare prodotti locali, dalle conserve ai formaggi, passando per vini e specialità. La cucina è guidata dallo chef Malvin Hoxa, che ha contribuito a definire l’identità gastronomica del locale con piatti come sarde in saor, baccalà mantecato e alla vicentina, bigoli in salsa e gallina padovana.

Gourmetteria aderisce all’Alleanza Slow Food dei cuochi e seleziona ingredienti di alta qualità, come il riso di Grumolo delle Abbadesse, il mais Biancoperla e la gallina padovana. La bottega interna offre una vasta selezione di prodotti artigianali italiani, mentre la carta dei vini comprende circa mille etichette esclusivamente italiane. Il locale è aperto sette giorni su sette, dalle dieci alla mezzanotte, e offre un’atmosfera accogliente e tradizionale. Gourmetteria ha ricevuto riconoscimenti da guide di settore come Il Golosario e Gambero Rosso e si propone come luogo di cultura del cibo, dove il territorio non è un richiamo formale, ma una pratica quotidiana.

