Cucina vegetariana e tradizioni culinarie delle Alpi

Chiudono il 24 settembre le iscrizioni alla seconda edizione del corso “Cucina radicata: una cucina che dialoga con i territori”. Questo corso è destinato ai titolari e coadiuvanti di ristoranti nella provincia di Cuneo e viene promosso dall’Ente Parco Aree protette Alpi Marittime. È incentrato sulla preparazione di piatti che valorizzano le tradizioni culinarie locali, con un focus particolare sulla cucina vegetariana.

Il corso, che è gratuito, si compone di quattro lezioni che si svolgeranno nei lunedì di novembre a Mondovì. Saranno tenute da esperti del settore che collaborano con il CFP Cemon e l’Associazione Cuochi Provincia Granda, noti per la loro esperienza nella tradizione gastronomica locale.

I partecipanti impareranno a preparare una cena completa utilizzando ingredienti certificati con il marchio di qualità “Parco Apam”, che garantisce attenzione alla sostenibilità e alla qualità dei prodotti. Le lezioni si svolgeranno presso la sede del CFP Cemon a Mondovì.

Per iscriversi, è possibile contattare il numero 0174 42 135 o scrivere a [email protected]. Il corso è finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il Bando Accademie di filiera 2023-2026 e rientra nel progetto “In cucina con il marchio Qualità Parco APAM per un ecosistema del cibo locale e sostenibile”.

Il corso è riservato a chi lavora in attività con sede legale in provincia di Cuneo e deve avere un codice Ateco specifico per l’industria del turismo, come ristoranti o servizi di catering. I partecipanti dovranno seguire il corso durante l’orario di lavoro, e l’iscrizione dei dipendenti sarà valutata caso per caso.

Le lezioni si terranno nei seguenti giorni e orari:

– Lunedì 3 novembre: antipasti vegani

– Lunedì 10 novembre: primi per vegetariani

– Lunedì 17 novembre: secondi per onnivori

– Lunedì 24 novembre: dolci