Cucina vegetale in Trentino: tendenze e innovazioni 2025

La cucina vegetale sta guadagnando sempre più importanza, diventando protagonista non solo nei ristoranti di alta cucina, ma anche nelle abitudini quotidiane. Questo trend è stato al centro del talk “Tuberi, pollini e ortiche: le nuove frontiere del vegetale” durante il Trentodoc Festival.

Tra gli esperti presenti si sono distinti gli chef Sauro Ricci e Raffaele Minghini del ristorante Jola, i ristoratori Davide Canella (Contrada) e Luca Andrè (Soul Kitchen) e Maddalena Zanoni, co-fondatrice della startup Feral Drinks, specializzata in bevande analcoliche fermentate da ingredienti vegetali.

Durante la discussione è emersa una visione comune: la cucina senza carne è riconosciuta come un laboratorio di innovazione. Questo approccio mette al centro la stagionalità, l’equilibrio e la valorizzazione di vegetali spesso trascurati, creando un linguaggio etico che comunica rispetto per l’ambiente.

Secondo Davide Canella, c’è in atto una trasformazione culturale, in cui il benessere non è più associato solo all’abbondanza, ma all’equilibrio tra nutrizione e sostenibilità. Le verdure, versatili e stagionali, offrono molteplici possibilità culinarie.

Le bevande stanno anch’esse evolvendo, con le fermentazioni analcoliche che propongono nuovi abbinamenti gastronomici, utilizzando erbe selvatiche e ingredienti sorprendenti.

Ricci e Minghini hanno sottolineato che il futuro della cucina vegetale è diversificato e pieno di potenzialità. I clienti mostrano sempre più interesse verso piatti vegetariani e bevande senza alcol, contribuendo a un’offerta gastronomica stimolante e innovativa.

In questo scenario, la cucina vegetariana emerge come una piattaforma di ricerca che unisce tradizione e creatività, invitando a riflettere su un futuro alimentare sostenibile e inclusivo.