20.3 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Cucina

Cucina vegetale in Trentino: tendenze e innovazioni 2025

Da StraNotizie
Cucina vegetale in Trentino: tendenze e innovazioni 2025

La cucina vegetale sta guadagnando sempre più importanza, diventando protagonista non solo nei ristoranti di alta cucina, ma anche nelle abitudini quotidiane. Questo trend è stato al centro del talk “Tuberi, pollini e ortiche: le nuove frontiere del vegetale” durante il Trentodoc Festival.

Tra gli esperti presenti si sono distinti gli chef Sauro Ricci e Raffaele Minghini del ristorante Jola, i ristoratori Davide Canella (Contrada) e Luca Andrè (Soul Kitchen) e Maddalena Zanoni, co-fondatrice della startup Feral Drinks, specializzata in bevande analcoliche fermentate da ingredienti vegetali.

Durante la discussione è emersa una visione comune: la cucina senza carne è riconosciuta come un laboratorio di innovazione. Questo approccio mette al centro la stagionalità, l’equilibrio e la valorizzazione di vegetali spesso trascurati, creando un linguaggio etico che comunica rispetto per l’ambiente.

Secondo Davide Canella, c’è in atto una trasformazione culturale, in cui il benessere non è più associato solo all’abbondanza, ma all’equilibrio tra nutrizione e sostenibilità. Le verdure, versatili e stagionali, offrono molteplici possibilità culinarie.

Le bevande stanno anch’esse evolvendo, con le fermentazioni analcoliche che propongono nuovi abbinamenti gastronomici, utilizzando erbe selvatiche e ingredienti sorprendenti.

Ricci e Minghini hanno sottolineato che il futuro della cucina vegetale è diversificato e pieno di potenzialità. I clienti mostrano sempre più interesse verso piatti vegetariani e bevande senza alcol, contribuendo a un’offerta gastronomica stimolante e innovativa.

In questo scenario, la cucina vegetariana emerge come una piattaforma di ricerca che unisce tradizione e creatività, invitando a riflettere su un futuro alimentare sostenibile e inclusivo.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Oroscopo: Top 5 Segni Fortunati dal 29 Settembre al 5 Ottobre
Articolo successivo
Turismo in Italia: strategie per destagionalizzare e delocalizzare
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.