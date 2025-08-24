Cucina Vegetale in Italia: Ristoranti da Scoprire

Alain Passard ha rivoluzionato il ristorante L’Arpège a Parigi, eliminando carne, pesce, uova, formaggi e burro, riservando solo il miele. In Italia, la cucina vegetariana e vegana fatica a trovare il giusto riconoscimento, ma alcuni chef innovativi, come Pietro Leemann e Niko Romito, stanno cambiando la scena gastronomica con ristoranti plant-based che offrono piatti gustosi e estetici.

A Isernia, nel ristorante Ausa, gli chef Anisia Cafiero e Pasquale De Biase, formati da Romito, hanno creato un locale gourmet interamente vegetariano. Nonostante le scommesse contro di loro, Ausa ha ottenuto successo, deliziando i clienti con specialità come fettuccine carota e salvia, tortelli col tartufo nero e pizza di granturco. Il ristorante rappresenta la nuova onda vegetale italiana, mettendo in risalto ingredienti locali e creatività.

Al Therasia Resort di Vulcano, Davide Guidara ha aperto I Tenerumi, un ristorante che offre piatti a base di ortaggi freschi, valorizzati attraverso macerazioni e fermentazioni. I tenerumi, le giovani foglie della zucchina siciliana, sono un simbolo della versatilità vegetale celebrata dallo chef.

In Toscana, Federico Marino gestisce Il Maggese, un ristorante vegetariano che celebra la cucina ricca di sapori e principi etici, proponendo piatti ispirati alla cucina giapponese. A Roma, il Mater Terrae, condotto dallo chef Ettore Moliteo, è un’ottima opzione per chi cerca una cucina biologica e sostenibile con vista sulla città.

Milano, la culla della cucina vegetale grazie a Pietro Leemann e il suo Joia, continua a brillare con ristoranti come Altatto, gestito da ex allievi di Leemann, che rispettano rigorosamente i principi vegetariani.