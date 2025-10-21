Cucina vegana tra sapori e cinema: il viaggio gastronomico

L’idea di un libro che unisce sapori, storie e cinema è nata tra i fornelli e un calice di vino, grazie a tre autori di Empoli. “Ricette vegane – La cucina che unisce” è il risultato di serate conviviali, durante le quali si discuteva di piatti, cultura, libri e film. Mario Mancini, scrittore vegetariano da trent’anni e vegano da dodici, ha condiviso la sua esperienza: “Andare a cena con amici richiede adattamenti, ma alla fine tutti scoprono che possono mangiare meglio”. La cuoca Maura Alfaroli, presidente della condotta Slow Food dell’Empolese Valdelsa, ha curato le ricette, mentre Enrico Roccato, esperto di alimentazione sostenibile, ha selezionato i vini da abbinare.

Il libro propone un viaggio culinario attraverso dodici mesi, con 36 piatti semplici, ognuno arricchito da un breve racconto su un ingrediente, un personaggio o un aneddoto storico, insieme a cinque film consigliati. Mancini specifica che il libro è rivolto a chi vuole provare un pasto vegetale una o due volte al mese, per curiosità e cultura, senza ideologie.

Ogni mese presenta un tema diverso: a gennaio si parla di Roma e del cavolo romanesco, con riferimenti a film classici; a febbraio, lo sformatino di miglio evoca l’assedio di Chioggia, accompagnato da titoli come “Il mercante di Venezia”. In estate, si esplora il gazpacho ispirato a un film di Almodóvar. Le ricette sono semplici, con ingredienti facilmente reperibili, e la selezione di vini è di qualità ma accessibile, con prezzi sotto i 20 euro.

Il libro sarà presentato in un evento a Empoli, accompagnato da una degustazione della torta di fagioli al cioccolato preparata da Alfaroli, come introduzione alle esperienze degli autori.