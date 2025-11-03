Cucina Vegana: Ricette Autunnali con Frutta Dole

Non è necessario essere vegani per apprezzare una cucina che valorizza la natura. Il World Vegan Day è un momento perfetto per esplorare la varietà e la creatività degli ingredienti vegetali che si trasformano in piatti deliziosi e colorati. Dole Italia, leader nella produzione di frutta fresca, offre quattro ricette 100% vegetali per gustare i sapori dell’autunno.

Frutta e verdura sono essenziali in un’alimentazione sana, grazie al loro apporto di fibre, vitamine e minerali. Scegliere piatti a base vegetale è un gesto semplice per prendersi cura di sé e dell’ambiente.

Crostoni di pane integrale con ananas grigliato e formaggio vegano

Si preparano tostando fette di baguette integrale e grigliando ananas marinato con aglio e rosmarino. Per il formaggio vegano, si fa cagliare una bevanda di soia e si condisce con sale, pepe e limone. Si assemblano i crostoni con lattuga, ananas e una spolverata di pepe rosa.

Veggy Burger con Ananas

Combinano piselli, spinaci e spezie per formare burger che si grigliano insieme a fette di ananas e cipolla. Si prepara un ketchup mescolando concentrato di pomodoro, sciroppo d’acero e curry. Si assemblano i burger con crema di avocado e ketchup.

Quinoa bowl con banana bacon

Quinoa è il base di questa bowl, insieme a banana, mango e avocado. Le bucce di banana marinano e vengono saltate in padella per ottenere una nota affumicata. Si serve con rucola, radicchio e una spolverata di coriandolo.

Stelle vegane alla cannella

Un dolce semplice e profumato, preparato con farina di grano saraceno, mandorle e noci. L’impasto si modella a forma di stelle e si cuoce in forno. Si prepara una glassa per decorare che include sciroppo d’acero e amaranto.

Dole Italia promuove un benessere autentico fatto di gusto e attenzione alle scelte alimentari quotidiane.