16.1 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Cucina

Cucina Vegana: Ricette Autunnali con Frutta Dole

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Non è necessario essere vegani per apprezzare una cucina che valorizza la natura. Il World Vegan Day è un momento perfetto per esplorare la varietà e la creatività degli ingredienti vegetali che si trasformano in piatti deliziosi e colorati. Dole Italia, leader nella produzione di frutta fresca, offre quattro ricette 100% vegetali per gustare i sapori dell’autunno.

Frutta e verdura sono essenziali in un’alimentazione sana, grazie al loro apporto di fibre, vitamine e minerali. Scegliere piatti a base vegetale è un gesto semplice per prendersi cura di sé e dell’ambiente.

Crostoni di pane integrale con ananas grigliato e formaggio vegano
Si preparano tostando fette di baguette integrale e grigliando ananas marinato con aglio e rosmarino. Per il formaggio vegano, si fa cagliare una bevanda di soia e si condisce con sale, pepe e limone. Si assemblano i crostoni con lattuga, ananas e una spolverata di pepe rosa.

Veggy Burger con Ananas
Combinano piselli, spinaci e spezie per formare burger che si grigliano insieme a fette di ananas e cipolla. Si prepara un ketchup mescolando concentrato di pomodoro, sciroppo d’acero e curry. Si assemblano i burger con crema di avocado e ketchup.

Quinoa bowl con banana bacon
Quinoa è il base di questa bowl, insieme a banana, mango e avocado. Le bucce di banana marinano e vengono saltate in padella per ottenere una nota affumicata. Si serve con rucola, radicchio e una spolverata di coriandolo.

Stelle vegane alla cannella
Un dolce semplice e profumato, preparato con farina di grano saraceno, mandorle e noci. L’impasto si modella a forma di stelle e si cuoce in forno. Si prepara una glassa per decorare che include sciroppo d’acero e amaranto.

Dole Italia promuove un benessere autentico fatto di gusto e attenzione alle scelte alimentari quotidiane.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Trump e la Crisi Venezuelana: Rischio di Colpo di Stato?
Articolo successivo
Viaggi scontati per over 60 in Italia: itinerari e offerte
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.