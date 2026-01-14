Cucina Valtellina: ricette per il benessere

La Valtellina offre un’esperienza unica per superare il periodo più “blu” dell’anno, noto come Blue Monday. Questa valle alpina invita a rallentare, prendersi cura di sé e ricaricare le energie, offrendo una vera e propria esperienza di benessere e felicità.

Dopo le feste, il calendario entra in un lungo periodo senza vacanze canoniche e l’ultima parte di gennaio coincide con una fase più impegnativa della stagione, tra meteo da inverno profondo e il ritorno alla routine quotidiana e lavorativa. Una sensazione che ha trovato una data simbolica nel Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio, considerato il giorno più triste dell’anno.

Un buon modo per combattere il blues da rientro è dedicare del tempo a se stessi, magari concedendosi una fuga rigenerante in una destinazione come la Valtellina. Questa valle alpina offre infatti un vero e proprio survival kit per il Blue Monday, capace di stimolare la serotonina tra forest bathing, pet therapy, trattamenti wellness e piaceri della tavola.

La pratica del forest bathing, ad esempio, permette di immergersi nella natura più autentica, risvegliando i sensi e ritrovando energia. Tra le tante possibilità, due itinerari “alle porte” della Valtellina permettono di immergersi nella natura più autentica: uno in Val Masino, nella Foresta dei Bagni di Masino, e l’altro in Valgerola, lungo il percorso che da Fenile conduce a Pescegallo.

Inoltre, la Valtellina offre anche la possibilità di praticare la pet therapy, che consiste nel contatto con animali come cani, lama e alpaca, per ridurre lo stress e migliorare l’umore. Un esempio straordinario di connessione tra uomo, animali e natura si trova in Valdidentro, ad Arnoga, nell’Husky Village, centro dedicato allo sleddog.

Per quanto riguarda il benessere, la Valtellina offre anche terme naturali come quelle di Bormio e il centro benessere di Livigno, luoghi ideali per rigenerarsi e ritrovare energia. Le acque termali di Bormio sono apprezzate per le proprietà benefiche, che sgorgano dalla sorgente a una temperatura compresa tra i 37°C e i 40°C.

Infine, la Valtellina offre anche la possibilità di gustare piatti tipici come la Torta Morbegno, preparata artigianalmente nel laboratorio Dolce Forno, e la polenta taragna e i pizzoccheri, ricette a base di grano saraceno considerate un concentrato di vitalità. La Valtellina è un territorio di borghi ricchi di storia, dove le tradizioni sono conservate da produttori, vigneron, agricoltori e allevatori, persone che valorizzano un’enogastronomia dalle caratteristiche uniche.