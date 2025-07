Cucina tradizionale e vegana: un dialogo possibile?

La cucina di montagna sta vivendo un momento di cambiamento, con l’emergere di nuove proposte alimentari in rifugi storici. Durante un incontro tra colleghi, l’argomento è scivolato verso la questione dell’inserimento di piatti vegani nei menù tradizionali, scatenando un dibattito vivace.

Il tema è stato ispirato da un articolo che interrogava sul peso della cucina tradizionale dei rifugi, strutture che risalgono al XIX secolo e che hanno sempre proposto piatti tipici delle regioni alpine. Nonostante nessuno fosse vegano, alcune domande hanno preso forma. Cosa si intende realmente con “cucina tradizionale dei rifugi”? E perché l’aggiunta di opzioni vegane dovrebbe minare questa tradizione?

Le risposte si trovano nella comprensione della cucina come un’entità in continua evoluzione, influenzata da cambiamenti sociali e culturali. L’inclusione di opzioni vegane non elimina le scelte per chi ama i piatti tradizionali, anzi, arricchisce il menù. Diverse strutture già offrono piatti vegani, contribuendo a un’alimentazione più sostenibile e a un minor impatto ambientale.

La discussione ha toccato anche l’atteggiamento diffuso nei confronti della diversità culinaria, spesso accompagnato da pregiudizi e resistenza al cambiamento. Questo fenomeno, amplificato dai social media, porta a conflitti anziché dialogo. L’idea di “divide et impera” appare più attuale che mai, rendendo necessario riflettere su come le tendenze gastronomiche possano rivitalizzare le tradizioni senza comprometterle.