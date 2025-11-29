Cucina tosco-emiliana

12.3 C
Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d’inchiesta e reportage. Tra i libri di cucina, spicca “Quel profumo di brodo caldo” di Iva Zanicchi, che raccoglie le ricette tradizionali dell’Appennino tosco-emiliano. Il libro è un trionfo di burro e formaggi, di funghi e patate, di polenta e fritture, e rappresenta una cucina povera di ingredienti ma ricca di sapori. Ogni piatto risveglia nell’autrice dei ricordi, o viceversa ogni ricordo, ogni aneddoto del passato è sempre legato a un sapore, a un profumo, a un godimento del palato. Il libro alterna storie dell’infanzia povera in campagna al racconto di momenti indimenticabili di una carriera all’insegna del successo.

