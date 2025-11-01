22.1 C
Cucina Toscana: piatti vegani da non perdere

Firenze, 1 novembre – Oggi si celebra il World Vegan Day, una giornata dedicata all’alimentazione e all’approccio vegano in tutto il mondo. Istituito nel 1994 in Inghilterra, questo giorno è riconosciuto in molti Paesi, per promuovere una scelta etica, salutare e sostenibile.

In Toscana, cresce il numero di persone che adottano una dieta vegana, come dimostrano le offerte sempre più presenti nei menù dei ristoranti. Sebbene la cucina toscana sia famosa per piatti tradizionali a base di carne, come la bistecca alla fiorentina, esistono molte opzioni naturalmente vegane. Tra queste vi sono i pici all’aglione, un primo piatto semplice e gustoso, e il castagnaccio, un dessert a base di farina di castagne.

Altri piatti tipici toscani privi di ingredienti animali includono la ribollita, una zuppa ricca e nutriente, e la pappa al pomodoro, una preparazione di pane e pomodoro. Fondamentale è anche i fagioli all’uccelletto, cucinati con pomodoro e salvia, e la farinata, una torta salata a base di farina di ceci.

Questi piatti rappresentano solo una parte della varietà di opzioni vegane disponibili nella tradizione gastronomica toscana, dimostrando che è possibile gustare la cucina locale senza rinunciare ai principi vegani.

