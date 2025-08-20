Cucina Toscana e Spagnola si Incontrano a Formentera

A Formentera è recentemente nato il ristorante “Ca Jaume”, che ha subito catturato l’attenzione dei clienti per la sua proposta culinaria. Questo locale, situato alla rotonda di Es Pujols, combina sapientemente la cucina italiana tradizionale, in particolare quella toscana, con sapori spagnoli, offrendo un menu variegato e di alta qualità.

L’idea di questo ristorante è venuta a Mirco Pasquini, un ristoratore toscano con esperienza nel settore, che ha deciso di investire a Formentera dopo aver partecipato a un progetto gastronomico sull’isola. Il suo sogno è diventato realtà grazie a una collaborazione con una famiglia spagnola, nota per gestire il celebre ristorante “Casa Carmen”. Insieme hanno creato un ambiente accogliente che unisce le due culture culinarie.

Il menù del “Ca Jaume” offre piatti tipici toscani, come la ribollita e i pici con sugo casero, affiancati da specialità spagnole come le crocchette di jamón ibérico e una frittura di pesce di alta qualità. La carne, in particolare, è il vero punto forte del ristorante, con tagli selezionati e cotti alla perfezione.

Aperto tutti i giorni fino a quasi le 2 di notte, il ristorante si distingue anche per i prezzi onesti e l’accoglienza calorosa del personale. La fusione tra eleganza rustica italiana e la vivacità di Formentera crea un’atmosfera speciale, rendendo ogni pasto un’esperienza indimenticabile. Il “Ca Jaume” è un luogo dove le due culture gastronomiche si incontrano, offrendo a tutti un’occasione per celebrare la buona cucina.