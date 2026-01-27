Cucina Terapeutica Italia

La cucina diventa uno strumento concreto di cura e inclusione nel progetto di cucina terapeutica promosso da Ial Lombardia di Saronno in collaborazione con Asst Valle Olona. Il progetto unisce formazione, salute e gusto trasformando le esigenze cliniche in ricette reali, replicabili e alla portata di tutti.

Dopo aver dedicato il primo anno ai pazienti nefropatici, il progetto si è concentrato sull’insufficienza renale, con un lavoro ancora più mirato sulle necessità nutrizionali. Il percorso è partito dall’aula, con una lezione guidata dalla dottoressa Monica Avino, che ha accompagnato i partecipanti nella conoscenza della patologia e delle sue ricadute nella vita quotidiana.

Un momento fondamentale per comprendere le attenzioni alimentari necessarie e trasformarle in scelte consapevoli. Da questo confronto è nato un ricettario personalizzato, costruito come strumento pratico per i pazienti e le loro famiglie. La parte più concreta si è svolta nei laboratori di cucina di Ial Lombardia, dove studenti e partecipanti hanno lavorato fianco a fianco, mettendo in pratica le indicazioni ricevute.

Sotto la guida dell’esperto Giovanni Raffaldini e dei docenti Francesca Callegari, Marco Di Salvia ed Erika Perna, sono state sperimentate tecniche, abbinamenti e soluzioni capaci di dimostrare che la cucina terapeutica può essere buona e gratificante. A tavola il progetto ha preso forma con un menù studiato nei dettagli, come crostoni con carciofi e ricotta informata, versioni leggere e più tradizionali delle verdure, pizza margherita preparata con ingredienti e dosaggi calibrati, conchigliette al tonno e cavolfiori gratinati con besciamella aproteica.

Un pasto completo, equilibrato e condiviso, che ha rappresentato la verifica finale del percorso e un bel momento di condivisione reso possibile dalla collaborazione dei ragazzi del corso di sala.