Cucina Strategica: Innovazione e Gestione in Italia

La ristorazione moderna affronta diverse sfide, come l’aumento dei costi e la difficoltà di trovare personale qualificato. Per rispondere a queste esigenze, nasce il programma formativo “Cucina Strategica: Programmazione, Tecnologia e Costi”, ideato dagli chef Roberto Folcia e Fabio Bisanti. Questo corso si concentra sulla gestione organizzativa e sulla standardizzazione nelle cucine ristorative, fornendo strumenti pratici per migliorare l’efficienza.

Il percorso formativo è suddiviso in tre moduli: il primo riguarda la programmazione e ottimizzazione dei flussi in cucina, il secondo è dedicato a sicurezza e qualità alimentare, e il terzo si concentra su food cost e strategie di marketing. I partecipanti, tra cui chef e ristoratori, apprendono l’importanza della pianificazione per ridurre gli sprechi e garantire standard elevati di qualità e sicurezza.

Il corso propone un approccio pratico e operativo, evitando il consueto insegnamento di ricette per offrire una formazione più completa. I partecipanti imparano a utilizzare tecnologie moderne, come forni combinati e attrezzature per la cottura sottovuoto, ma anche a preparare schede di produzione e cronoprogrammi per standardizzare processi e ricette.

Un modulo specifico tratta di food cost e marketing, aiutando i ristoratori a calcolare costi reali e sviluppare offerte coerenti con il posizionamento di mercato. Viene sottolineata l’importanza di una buona programmazione del lavoro settimanale per valorizzare al massimo ogni singola giornata e ridurre tempi morti.

Il corso si rivolge non solo a chef e sous-chef, ma anche a ristoratori, con l’obiettivo di fornire competenze necessarie per gestire la cucina come un’effettiva impresa gastronomica.