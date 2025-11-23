Cucina spezzina tradizionale

La rubrica “Il Cuciniere” è stata lanciata con l’obiettivo di creare un archivio ragionato sul mondo della cucina del territorio. Il progetto si avvale della consulenza di Daniela Vettori e vuole abbracciare la filosofia open source, permettendo agli utenti di inviare le ricette delle tradizioni alla redazione, corredate da una foto di esecuzione del piatto.

La tradizione culinaria del luogo è caratterizzata dall’uso di ingredienti poveri, esaltati nei loro sapori dall’uso delle numerose erbe aromatiche che crescono spontaneamente sul territorio. La cucina spezzina è semplice, ma è anche influenzata dalle contaminazioni con le regioni circostanti, che la rendono unica. Ogni piatto racconta una storia e un legame con i luoghi e le persone che lo creano.

Il progetto “Il Cuciniere” si propone di condividere ricette regionali, ingredienti tipici e tecniche culinarie tramandate di generazione in generazione. Saranno esplorate ricette di primi piatti, secondi di carne e di pesce, piatti di mezzo e verdure, torte, focacce, frittelle, salse a crudo e dolci. La cucina è un’arte che si evolve e il progetto vuole osservare come nuove tendenze influenzino i piatti quotidiani. Saranno condivisi ingredienti di stagione, tecniche culinarie innovative e semplici suggerimenti per tutti i livelli di abilità.