Cucina sostenibile in Valtellina: piatti e consigli senza sprechi

La sostenibilità in cucina è un tema fondamentale che inizia con piccoli gesti quotidiani, diventando un valore condiviso. Marco Cimino, responsabile della progettazione di APF Valtellina, lo ha sottolineato durante il Salone dell’Orientamento di Morbegno, dove oltre 500 studenti delle scuole medie hanno partecipato con entusiasmo al progetto “No Waste, More Taste – Giovani cuochi per una cultura alimentare sostenibile in Valtellina”.

Questo progetto, promosso da APF Valtellina in collaborazione con Regione Lombardia ed ERSAF, va oltre la semplice didattica. È un’opportunità per educare i ragazzi a considerare il cibo come un bene prezioso, frutto di lavoro e rispetto per il territorio. Durante l’evento, i giovani hanno imparato l’importanza del rispetto per gli alimenti, della riduzione degli sprechi e della valorizzazione dei prodotti locali. L’obiettivo è sviluppare una nuova cultura del cibo, basata su salute, creatività e responsabilità. Marco Missaglia, medico specialista in Scienza dell’Alimentazione, ha evidenziato che “mangiare bene, evitare gli sprechi e rispettare la stagionalità degli ingredienti è fondamentale per prendersi cura di sé e dell’ambiente.”

L’evento ha rappresentato un passo significativo in questo percorso, che continuerà con la pubblicazione del volume “10 regole per cucinare senza spreco. Consigli e ricette dei giovani cuochi della Valtellina”. Questa pubblicazione verrà presentata nei prossimi Open Day di APF Valtellina.