Cucina sostenibile in California: il viaggio di SingleThread

Il kaiseki californiano esprime un forte legame con la natura, con ogni piatto che trae ispirazione dalla raccolta del giorno nella fattoria di 24 acri gestita da Katina. Secondo lo chef, il ristorante riflette la fattoria e non viceversa, sottolineando l’importanza di rispettare il presente. La filosofia del servizio invita a cogliere momenti irripetibili, dove il collegamento tra ciò che si mangia e da dove proviene diventa essenziale.

Gli ospiti hanno l’opportunità di esplorare i campi, creando un’intimità con il cibo attraverso esperienze dirette in natura. Le visite alla fattoria si svolgono quotidianamente, rendendo l’esperienza gastronomica autentica e coinvolgente. Qui, la fertilità del suolo non è acquistata, ma curata attraverso pratiche sostenibili, come la rotazione delle colture e l’uso di compost. Nessun fertilizzante chimico viene utilizzato, mentre spray fermentati locali proteggono le piante.

L’acqua è gestita con grande attenzione, utilizzando irrigazione a goccia per preservare questa risorsa preziosa. Durante la stagione estiva, viene dedicato del tempo alla conservazione degli alimenti, creando conserve e fermentazioni che arricchiscono il menu. La filosofia del locale include anche l’acquisto di prodotti da produttori locali, sostenendo così la biodiversità economica del territorio.

In cucina, l’estetica non è appannaggio dell’irregolarità delle verdure, che raccontano la propria storia. La disciplina è accompagnata dalla gratitudine, e il team è premiato mensilmente per il loro impegno. Questa visione mette in risalto la coerenza e il valore del presente, evidenziando che la cucina sostenibile è un atto d’amore quotidiano tra uomo e terra, rispettato in ogni momento.