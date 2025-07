Cucina Solare: l’Evento da Non Perdere in Irpinia!

Il 5 luglio si svolgerà in Irpinia un evento dedicato alla Cucina Solare, organizzato dall’Associazione Italiana di Cucina Solare in collaborazione con Ecomunera. Questa manifestazione porterà insieme appassionati e curiosi da tutta Italia per esplorare le potenzialità e le tecniche di cottura con il sole.

La Cucina Solare impiega esclusivamente l’energia solare per riscaldare e preparare i cibi. Questa pratica rappresenta un’alternativa ecologica alla cucina tradizionale, eliminando l’emissione di fumi nocivi e contribuendo a una maggiore sostenibilità, specialmente in contesti dove l’accesso a elettricità e combustibili è limitato. Nei paesi in via di sviluppo, l’uso di forni solari può ridurre l’inquinamento atmosferico e i rischi per la salute associati alla cottura con legna o carbone. Anche nei paesi industrializzati, la cucina solare può favorire risparmi energetici e sensibilizzare sui temi della sostenibilità.

L’evento avrà luogo presso la Fattoria Sociale “Il Rassecale” a Mirabella Eclano. Questa fattoria, gestita da Marco e Pauline, è un esempio di agricoltura sostenibile nel cuore dell’Irpinia. Ecomunera, che organizza l’evento, è un’associazione che promuove la transizione ecologica attraverso pratiche di produzione e consumo responsabili. Da tempo, Ecomunera sperimenta la cucina solare come strumento di aggregazione sociale e di educazione ambientale.

In occasione dell’incontro, i partecipanti potranno osservare e provare diversi tipi di forni solari, condividere ricette ed esperienze, e imparare sull’uso dell’energia solare in cucina.