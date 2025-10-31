18.9 C
Cucina siciliana autentica: ricette dal mercato di Palermo

Da stranotizie
Dopo il successo delle tappe di Roma e Napoli, lo chef e creator Ruben Bondì presenta nuovi episodi di “Cucina al mercato con Ruben”, in onda su Food Network (canale 33) e in streaming su discovery+. Questo format celebra la cucina italiana autentica, partendo dal mercato, luogo vivace e genuino.

Ruben considera la cucina un viaggio. Dopo aver esplorato i mercati di Roma e Napoli, si dirige in Sicilia, precisamente a Palermo, visitando il Mercato del Capo. Qui, Ruben si immerge nei colori, profumi e suoni del mercato, trovando ispirazione per piatti che raccontano la storia e la passione dell’isola.

Ogni episodio è un incontro tra sapori e persone. A Palermo, Ruben interagisce con i venditori, scopre ingredienti locali e crea ricette che uniscono creatività e tradizione. Tra i piatti simbolo ci sono la caponata di pesce spada, che bilancia mare e terra, la pasta con i tenerumi, ricca di sapore e storia, e i dolci iconici come la cassata e gli sfinci di San Giuseppe, preparati con grandi attenzioni.

Ruben Bondì è un volto noto della cucina televisiva italiana, il cui approccio è diretto e spontaneo, rendendo le persone sentirsi come ospiti a casa sua. “Cucina al mercato con Ruben” rappresenta un’evoluzione del suo percorso, unendo gastronomia e cultura locale.

Prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery, il programma fa parte della proposta di Food Network, visibile sul canale 33 del Digitale Terrestre e su Tivùsat. Ogni episodio è un ritratto dell’Italia, esplorando luoghi e tradizioni attraverso sapori tramandati.

L’appuntamento con “Cucina al mercato con Ruben” è per domenica 2 novembre alle 15.00 su Food Network e in streaming su discovery+.

