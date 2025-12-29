Cucina Senegal Italia moderna

Tra i premi annunciati ai TikTok Awards Italia, ce n’è uno che parla di cibo, condivisione e inclusione. È quello assegnato a Kiné Ndoye, cuoca e star di Tik Tok, come Voice for Change. Kiné ha 28 anni e 2,6 milioni di follower, ed è arrivata in Italia da Dakar a 13 anni. Ha trovato la sua voce nell’era digitale e nei suoi mezzi di comunicazione, una voce che parla la lingua della Gen Z e racconta la sua storia anche attraverso il cibo.

Nei suoi contenuti, il cibo non è mai trattato come performance gastronomica, ma come pratica quotidiana, come gesto concreto capace di raccontare appartenenze multiple senza semplificarle. Ci sono piatti cucinati e mangiati, ingredienti riconoscibili, abitudini domestiche che mettono in relazione il Senegal, l’Italia e un’idea di cucina come spazio condiviso e condivisibile. Il cibo diventa un modo per parlare di famiglia, memoria, adattamento, sguardi esterni.

Il premio Voice for Change ha sempre intercettato personaggi capaci di vivere le piattaforme tenendo insieme il racconto personale con temi più ampi. Nel caso di Ndoye, parlare di cibo significa anche parlare di stereotipi, di aspettative, di cosa viene considerato “normale” e cosa no. La stessa vita e semplicità che ha condensato nelle pagine del libro “Quella ragazza dalla pelle scura”, una sintesi di ciò che il suo pubblico digitale già conosce, spostato su un nuovo mezzo di comunicazione. Un tentativo di dare forma a un’esperienza, lasciandole il tempo e lo spazio di un diario che tocca vari temi, come lo sguardo altrui, il razzismo quotidiano, le aspettative proiettate sui corpi. Una storia che rende evidente come le voci nate online non sono decisamente più destinate a restare in uno schermo, ma vogliono e possono dire molto di più anche nel mondo fisico.